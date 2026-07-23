Piragüismo | Júnior y sub 23
La flota arousana liderará a España en el Europeo de Szeged
Raúl Fernández Busto, Tomás Pérez, Pedro Torrado, Silvia Gago, Lara Remigio y Nerea Novo encabezan la representación comarcal en Hungría
El piragüismo arousano vuelve a tener una presencia destacada en una gran competición internacional. Los clubes Náutico O Muíño de Ribadumia, As Torres-Romería Vikinga y Náutico Pontecesures estarán representados en el Campeonato de Europa júnior y sub-23 de sprint, que reunirá en la ciudad húngara de Szeged a 759 deportistas de 38 delegaciones hasta el domingo.
España presenta el equipo más numeroso, con 60 participantes, de los cuales 34 pertenecen a quince clubes gallegos. Dentro de esta amplia «armada» sobresalen Pedro Torrado, Raúl Fernández Busto y Tomás Pérez, los tres representantes de As Torres-Romería Vikinga en una cita que concentra a las grandes promesas continentales.
Pedro Torrado será uno de los primeros arousanos en entrar en competición. Disputará la eliminatoria del C1 1.000 metros sub-23 y compartirá embarcación con Raúl Fernández Busto en el C2 500. Este último regresará al agua el viernes para afrontar el C1 200 metros sub-23, una prueba en la que los tres primeros clasificados de su serie obtendrán el billete directo para la final.
La participación de As Torres se completará el domingo con Tomás Pérez. El palista formará parte del C4 mixto júnior de 500 metros junto a Javier Cid, Marta Candón y Marta Ramos. La tripulación española afrontará una final directa desde la calle dos.
El Náutico O Muíño contará con Silvia Gago y Lara Remigio. Gago asumirá un doble compromiso en la jornada inaugural, primero en el C1 500 júnior y después en el C2 500 junto a Lucía Pizarro. Remigio disputará el domingo la final directa del C2 200 sub-23 con Nerea Novo, del Náutico Pontecesures. La pareja española saldrá desde la calle cuatro.
La representación de las Rías Baixas se extiende también a Sofía Parada, del Piragüismo Portonovo, y Lorena Pérez, del Verducido-Pontillón. Parada afrontará el viernes las eliminatorias del K1 200 júnior, mientras que Pérez integrará el K4 500 júnior femenino junto a Iris Corredoira, Candela Alonso y Telma Trinidad.
Las eliminatorias abrirán paso durante el viernes y el sábado a las semifinales y primeras finales. El domingo se completará un Europeo en el que la nutrida expedición gallega tratará de confirmar el potencial de una generación llamada a mantener a Galicia como una de las grandes referencias del piragüismo español.
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