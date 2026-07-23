La flota arousana liderará a España en el Europeo de Szeged

El piragüismo arousano vuelve a tener una presencia destacada en una gran competición internacional. Los clubes Náutico O Muíño de Ribadumia, As Torres-Romería Vikinga y Náutico Pontecesures estarán representados en el Campeonato de Europa júnior y sub-23 de sprint, que reunirá en la ciudad húngara de Szeged a 759 deportistas de 38 delegaciones hasta el domingo.

España presenta el equipo más numeroso, con 60 participantes, de los cuales 34 pertenecen a quince clubes gallegos. Dentro de esta amplia «armada» sobresalen Pedro Torrado, Raúl Fernández Busto y Tomás Pérez, los tres representantes de As Torres-Romería Vikinga en una cita que concentra a las grandes promesas continentales.

Pedro Torrado será uno de los primeros arousanos en entrar en competición. Disputará la eliminatoria del C1 1.000 metros sub-23 y compartirá embarcación con Raúl Fernández Busto en el C2 500. Este último regresará al agua el viernes para afrontar el C1 200 metros sub-23, una prueba en la que los tres primeros clasificados de su serie obtendrán el billete directo para la final.

Representación de O Muíño de Ribadumia en Szeged. / FdV

La participación de As Torres se completará el domingo con Tomás Pérez. El palista formará parte del C4 mixto júnior de 500 metros junto a Javier Cid, Marta Candón y Marta Ramos. La tripulación española afrontará una final directa desde la calle dos.

El Náutico O Muíño contará con Silvia Gago y Lara Remigio. Gago asumirá un doble compromiso en la jornada inaugural, primero en el C1 500 júnior y después en el C2 500 junto a Lucía Pizarro. Remigio disputará el domingo la final directa del C2 200 sub-23 con Nerea Novo, del Náutico Pontecesures. La pareja española saldrá desde la calle cuatro.

La representación de las Rías Baixas se extiende también a Sofía Parada, del Piragüismo Portonovo, y Lorena Pérez, del Verducido-Pontillón. Parada afrontará el viernes las eliminatorias del K1 200 júnior, mientras que Pérez integrará el K4 500 júnior femenino junto a Iris Corredoira, Candela Alonso y Telma Trinidad.

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Las eliminatorias abrirán paso durante el viernes y el sábado a las semifinales y primeras finales. El domingo se completará un Europeo en el que la nutrida expedición gallega tratará de confirmar el potencial de una generación llamada a mantener a Galicia como una de las grandes referencias del piragüismo español.