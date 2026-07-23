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El CLB explicará su estructura para la próxima temporada

La entidad celebrará el jueves 30 una asamblea informativa abierta en el centro sociocultural de Fontecarmoa

El nuevo proyecto solo comprende categorías de formación.

El nuevo proyecto solo comprende categorías de formación. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

El CLB Vilagarcía celebrará el jueves 30 de julio, a las 20.30 horas, una asamblea informativa abierta en el centro sociocultural de Fontecarmoa. La convocatoria permitirá a familias y deportistas conocer el proyecto con el que la nueva entidad afrontará la temporada 2026/2027.

La directiva presidida por Nuria Rubio informará sobre la situación administrativa, las preinscripciones, las cuotas y la organización de los equipos. También presentará al director deportivo y a los coordinadores, las nuevas equipaciones y el programa de patrocinio.

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Entre las novedades figuran una Escuela de Madres y Padres y la creación de un delegado familiar por equipo. El CLB agradecerá además el apoyo del Cortegada y del BBC. «Queremos levantar el proyecto desde la transparencia, la participación y la ilusión», señala el club.

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