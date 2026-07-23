El CLB explicará su estructura para la próxima temporada

El CLB Vilagarcía celebrará el jueves 30 de julio, a las 20.30 horas, una asamblea informativa abierta en el centro sociocultural de Fontecarmoa. La convocatoria permitirá a familias y deportistas conocer el proyecto con el que la nueva entidad afrontará la temporada 2026/2027.

La directiva presidida por Nuria Rubio informará sobre la situación administrativa, las preinscripciones, las cuotas y la organización de los equipos. También presentará al director deportivo y a los coordinadores, las nuevas equipaciones y el programa de patrocinio.

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Entre las novedades figuran una Escuela de Madres y Padres y la creación de un delegado familiar por equipo. El CLB agradecerá además el apoyo del Cortegada y del BBC. «Queremos levantar el proyecto desde la transparencia, la participación y la ilusión», señala el club.