Álex Rey renueva y Xandre se suma al proyecto del Arosa

El Arosa continúa dando forma a su plantilla para competir en Segunda Federación mediante una combinación de continuidad, experiencia y juventud. El club arlequinado confirmó la renovación de Álex Rey, uno de los jugadores determinantes en la segunda parte de la pasada campaña, y la incorporación como cedido de Alexandre Fraga Garrido, «Xandre», procedente del juvenil de División de Honor del Celta.

Álex Rey seguirá aportando gol y talento ofensivo después de firmar ocho tantos durante la segunda vuelta del campeonato. El delantero vigués, que ya conoce la nueva categoría tras disputar dos temporadas con el Coruxo, afrontará su segundo curso en A Lomba después de un estreno que calificó como «inmejorable», pese a las lesiones sufridas.

El atacante recibió su renovación «con mucha alegría» y destacó la rápida conexión establecida con el club y su entorno. «Me siento muy a gusto y muy querido. Creo que puedo seguir disfrutando junto a mis compañeros», señaló. Rey espera una competición «muy igualada y exigente en todos los niveles», aunque confía en las posibilidades del bloque construido por el Arosa. «Con humildad y trabajo vamos a dar mucha guerra», aseguró.

Su deseo para la temporada 2026/27 es que resulte «igual o mejor» que la anterior, con salud y manteniendo el buen ambiente diario que considera fundamental para explicar el ascenso. También tuvo palabras de agradecimiento para la directiva, los trabajadores y una afición que define como «una parte fundamental» del club.

Álex Rey continuará vistiendo de arlequinado. / Iñaki Abella

La continuidad de Álex Rey contrasta generacionalmente con la llegada de Xandre, pontevedrés nacido en 2007 y formado en las categorías inferiores del Porteiro 2000 y del Celta. El futbolista acaba de proclamarse campeón del grupo I de División de Honor juvenil y afrontará en el Arosa su primera experiencia en el fútbol sénior.

Xandre puede actuar como lateral o extremo derecho y se define como un jugador «intenso, vertical y capaz de repetir esfuerzos». «Vengo con muchas ganas, hambre y ambición. Sé que no lo tengo fácil para jugar, pero voy a pelear por conseguir minutos y lo voy a dejar todo», manifestó durante su presentación.

El presidente del Arosa, Manuel Abalo, subrayó que el nuevo refuerzo «representa juventud y hambre» y procede de «una de las mejores canteras de España, por no decir la mejor». También considera que posee cualidades suficientes para competir por un puesto.

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El jugador explicó que el Arosa fue «siempre la opción número uno» desde que acordó con el Celta salir cedido. Las referencias recibidas sobre el vestuario, su conocimiento de A Lomba y de la afición y la conversación mantenida con Gonza Fernández terminaron de convencerlo. «Sé que es un entrenador que ayuda a crecer a los jóvenes», afirmó Xandre, dispuesto a ganarse un sitio en un equipo cuyo primer objetivo será hacerse fuerte como local para consolidarse en Segunda Federación.