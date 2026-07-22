Ajedrez
Julio Suárez e Irene Diz dominan el circuito nocturno de verano
Cerca de 80 jugadores participaron en la primera edición del torneo organizado al aire libre en la calle Arzobispo Xelmírez
Los tableros tomaron la calle Arzobispo Xelmírez para una velada marcada por el dominio del Club Xadrez Fontecarmoa. Cerca de 80 participantes se reunieron ante el Bar As Tapas de Laura Alegría para disputar la primera edición de su torneo nocturno, incluido en el circuito de verano «Verán EnRoque».
El maestro internacional Julio Suárez fue el gran vencedor de la clasificación absoluta. El jugador del Fontecarmoa completó las siete rondas sin conocer la derrota y encabezó un podio en el que le acompañaron Manuel Prieto, del Club Ajedrez Magic, y Noé Diz, del Club Ajedrez Padrón. El maestro FIDE Alexander Zambrano terminó cuarto y Luis Segura fue quinto.
El segundo triunfo local lo firmó Irene Diz Loroño. La joven vilagarciana concluyó séptima en la general y se proclamó campeona femenina, además de obtener la plata sub-18. Paula Suárez acabó undécima con la misma puntuación.
La cantera también tuvo protagonismo con las victorias de Álex Villanueva en sub-12 y Ricardo Oubiña en sub-18. Carlos Chaves, del Dorna de A Illa, se impuso entre los veteranos.
La competición, abierta a federados y aficionados, se desarrolló por sistema suizo, con diez minutos por jugador. Fontecarmoa y la Fundación Deportiva Municipal coorganizaron una cita que tendrá continuidad el 31 de julio en A Mariña con el torneo patrocinado por El Huerto del Cura.
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