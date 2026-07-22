Damián Lage y Mariña Cores sobresalen en la playa de Ris

Damián Lage y Mariña Cores situaron al Club Natación Vilagarcía entre los protagonistas del Campeonato de España Estival juvenil disputado en la playa de Ris, en Noja. Ambos superaron el exigente programa de series y semifinales del sábado para obtener el billete a todas las finales.

El resultado más destacado llegó en carrera con tabla. Lage conquistó la medalla de plata después de mantener una intensa pugna por las primeras posiciones con su compañero y amigo Lluc Pensado, del Sysca. Cores concluyó novena en esta modalidad.

Los dos nadadores compartieron la sexta plaza en sus respectivas finales de carrera con ski. En nadar surf, la representante vilagarciana terminó decimotercera, mientras que Lage ocupó el decimocuarto puesto.

La competición se cerró con la prueba ocean y dos actuaciones muy próximas al podio. Mariña Cores cruzó la meta en cuarta posición y Damián Lage fue quinto. El club calificó la participación como un «gran campeonato» y destacó el nivel mostrado por sus juveniles.

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La próxima y última cita de la temporada será el Campeonato de España de Playa, programado para los días 1, 2 y 3 de septiembre en Razo.