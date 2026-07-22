El Arosa apuesta por el talento ofensivo de Álex Coira

Álex Coira cambiará el Gran Peña por A Lomba para afrontar el mayor desafío de su todavía incipiente trayectoria deportiva. El atacante vigués, de 22 años, se convirtió en la quinta incorporación del Arosa para la temporada 2026/2027 y dará el salto a Segunda Federación después de completar dos campañas en la categoría inmediatamente inferior. Su velocidad, capacidad para superar rivales y polivalencia ofrecen a Gonza Fernández una nueva alternativa para el frente ofensivo.

El futbolista desembarca en Vilagarcía tras firmar seis goles en los 34 encuentros que disputó durante el último campeonato. Unos registros que, junto con su margen de crecimiento, despertaron el interés de varios equipos. Sin embargo, Coira tuvo pocas dudas cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta arlequinada.

«Era la oportunidad de jugar en una categoría superior, en este estadio y para un club histórico. No me lo pensé dos veces», explicó durante su presentación. El ambiente de A Lomba también influyó en una decisión con la que pretende abrir una nueva etapa en su carrera. Hasta ahora había sentido el empuje de la grada vilagarciana como adversario, pero en adelante lo tendrá a su favor.

«La afición del Arosa siempre impone mucho al equipo contrario. Para un jugador es muy importante tener gente que lo aliente y tengo muchas ganas de vivirlo desde dentro», señaló. Su compromiso con la grada pasa por devolver ese respaldo con esfuerzo: «Vamos a trabajar lo mejor posible para alcanzar los objetivos y conseguir que todos estemos contentos».

Formado en las categorías inferiores del Val Miñor y del CD Valladares, donde inició su recorrido en el fútbol sénior, Coira ha ido ganando experiencia hasta consolidarse en Tercera Federación. Precisamente, ese aprendizaje le permite considerar que llega preparado para asumir una mayor exigencia. «Después de dos años en Tercera he adquirido madurez. Creo que estoy en uno de mis mejores momentos deportivos», afirmó.

El nuevo jugador se define como un atacante «explosivo, trabajador y con buen uno contra uno». Su versatilidad le permitirá ocupar diferentes posiciones en los últimos metros y aumentar la competencia en una parcela en la que el Arosa cuenta con Jose Rivera, Gabri Palmás, Martín Diz y Adrián Lombao, además del también recién incorporado Jorge Maceira. La continuidad de Álex Rey continúa pendiente de resolución.

Coira no partirá de cero en el vestuario. Durante su etapa juvenil tuvo la oportunidad de entrenarse con el Celta C y coincidió con Samu Santos y Jose Rivera, dos futbolistas que volverá a encontrarse en A Lomba. También tenía referencias de Gonza Fernández por el paso del técnico por el Alondras, aunque todavía no había mantenido una conversación con él antes de incorporarse al proyecto.

El presidente del Arosa, Manolo Abalo, destacó que se trata de «un jugador joven, con mucha proyección y formado en canteras importantes». El dirigente puso también en valor su rendimiento durante la última campaña con el Gran Peña. «Esperamos que nos ayude a conseguir nuestros objetivos y que el Arosa también le sirva como trampolín para seguir creciendo», manifestó.

Con la incorporación del vigués, la dirección deportiva continúa dando forma al equipo que competirá en Segunda Federación. Coira se suma al portero Antón Pérez, al centrocampista sub-23 Hugo García, al central David Morante y al delantero Jorge Maceira en la nómina de fichajes.

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El margen para completar el plantel se reduce antes del inicio de la pretemporada. Los jugadores están citados el próximo lunes 27, a las 10.30 horas, en el campo Manuel Jiménez para realizar el primer entrenamiento. Será entonces cuando Coira conozca personalmente a Gonza Fernández y comience a demostrar sobre el césped las cualidades que llevaron al Arosa a apostar por él.