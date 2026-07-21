Diez medallas para el Ohana Vilagarcía en tierras portuguesas

El Ohana Kenpo Vilagarcía completó una sobresaliente actuación en la novena edición del Torneo Internacional GFC9, disputado en Guimarães. Sus ocho representantes consiguieron un balance de siete medallas de oro, tres platas y un combate declarado nulo en una competición que reunió a deportistas experimentados en SemiKenpo, Submission, Fullkenpo y Knockdown.

La jornada comenzó con un dominio incontestable de los juveniles vilagarcianos. Karim Otero conquistó los oros de SemiKenpo y Submission en la categoría de menos de 45 kilos. Agustín Fernández Albor Valdés repitió el doblete en menos de 50. Eduardo Martínez Senín sumó el oro en SemiKenpo y la plata en Submission dentro de la categoría de menos de 55 kilos, después de enfrentarse a un rival de un peso superior. El club lamentó el arbitraje de esta última final, resuelta durante un tiempo extra de desempate.

La gala preliminar permitió asistir al exitoso debut de Lorwin Yenzel en el octógono. El luchador del Ohana se impuso con claridad en Fullkenpo, dentro del peso de menos de 70 kilos, demostrando una notable superioridad durante su combate.

En la velada nocturna llegó el turno del Knockdown. Xian Blanco Pereira, todavía júnior y con 16 años, superó a un adversario portugués de mayor edad y experiencia para proclamarse campeón en menos de 60 kilos. Hugo Piñeiro firmó una meritoria actuación, aunque cayó a los puntos frente a un deportista ucraniano en la final de menos de 65. También Gael Ameijeiras, de categoría júnior, perdió por una mínima diferencia ante un rival sénior portugués después de estar cerca de finalizar el combate mediante una llave de brazo.

El enfrentamiento estelar entre Martín Pintos y Artur Mykulyak, en Knockdown sénior de menos de 85 kilos, terminó sin vencedor. Pintos, recién llegado a la categoría sub-21, completó un gran primer asalto, pero el médico detuvo el combate tras varios golpes prohibidos del rival. Los árbitros optaron finalmente por declarar nula la pelea por el cinturón.

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Pablo Muñoz Fole dirigió al equipo, asistido por Martín Pintos como entrenador, Eduardo Martínez como delegado y Sergio Alba como árbitro. El Ohana calificó el balance como «una temporada de matrícula de honor» y ya mira a la campaña 2026/2027, que comenzará del 11 al 13 de septiembre en la Open Cup Internacional de Albufeira.