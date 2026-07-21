El Arosa activa una pretemporada con ocho citas

El Arosa pondrá en marcha el próximo lunes la maquinaria para afrontar su regreso a Segunda Federación. La plantilla arlequinada está citada a las 10.30 horas en el campo Manuel Jiménez para iniciar una pretemporada de seis semanas bajo la dirección de Gonza Fernández, que afrontará su segundo curso consecutivo al frente del equipo. Será el punto de partida de una preparación intensa, con ocho citas amistosas —dos de ellas en formato triangular— antes del estreno liguero del 6 de septiembre en el campo del Amorebieta.

El cuerpo técnico ha diseñado una hoja de ruta que permitirá elevar progresivamente la exigencia y repartir minutos entre todos los integrantes de una plantilla construida para competir en una categoría mucho más exigente. El trabajo físico de las primeras sesiones irá dejando paso a los ensayos tácticos y a los partidos, que ofrecerán a Gonza Fernández la posibilidad de ajustar su propuesta y comprobar la adaptación de las nuevas incorporaciones al bloque que consiguió el ascenso.

La primera prueba llegará pronto y con un rival de entidad. El sábado 1 de agosto, a las 20.00 horas, el Pontevedra visitará A Lomba para disputar el Trofeo San Roque. El tradicional encuentro servirá como presentación del nuevo proyecto ante la afición arlequinada y supondrá una piedra de toque de notable dificultad cuando apenas se habrá completado la primera semana de entrenamientos.

El calendario continuará el miércoles 5 de agosto ante el Portonovo, equipo recién ascendido a Tercera Federación. El partido tendrá también un componente especial, puesto que supondrá el estreno del nuevo césped del campo de Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro. Apenas tres días después, el sábado 8, el Arosa se desplazará hasta San Pedro para enfrentarse al Villalonga, otro adversario que permitirá medir la evolución del conjunto vilagarciano durante la fase inicial de su preparación.

La carga competitiva aumentará el viernes 14 de agosto con un triangular en Cambados en el que participarán el Fabril y el Compostela. Dos rivales llamados a plantear un nivel de exigencia elevado y que obligarán a los arlequinados a repartir esfuerzos en un formato diferente al de un encuentro convencional. El miércoles 19 llegará el turno del Boiro, en un escenario todavía pendiente de determinar.

Burgáns albergará el sábado 22 de agosto el segundo triangular del verano. El Juventud de Cambados, el Estradense y el Arosa compartirán una jornada que permitirá al cuerpo técnico realizar nuevas pruebas cuando el inicio de la competición oficial comience ya a aparecer en el horizonte. Será otra oportunidad para ajustar automatismos y perfilar la composición del equipo antes de entrar en el tramo definitivo de la puesta a punto.

La última semana de preparación incluirá dos compromisos. El miércoles 26, los arlequinados viajarán al campo de O Morrazo para medirse al Alondras. El cierre llegará el sábado 29 en A Illa, con el Céltiga como rival en el último ensayo previo a la competición. Ese encuentro tendrá además el aliciente de enfrentar al Arosa con un conjunto que cuenta con varios futbolistas vinculados recientemente a la entidad de A Lomba.

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Tras seis semanas de trabajo, desplazamientos y pruebas, el equipo de Gonza Fernández centrará toda su atención en el debut liguero. El Arosa iniciará su nueva andadura en Segunda Federación el 6 de septiembre con una exigente visita al Amorebieta. Antes deberá aprovechar una pretemporada cargada de kilómetros y minutos para llegar preparado a un campeonato en el que el objetivo inicial será trasladar a la nueva categoría la solidez, la ambición y el espíritu competitivo que hicieron posible el ascenso.