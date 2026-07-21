Atletismo
Álex César se proclama subcampeón de España sub-20 en lanzamiento de jabalina
El vilagarciano alcanzó los 61,68 metros y estableció una nueva mejor marca personal
Álex César convirtió meses de recuperación y trabajo silencioso en una medalla de plata en el Campeonato de España sub-20 al aire libre, disputado en Albacete. El atleta logró el subcampeonato en lanzamiento de jabalina con una marca de 61,68 metros, nuevo registro personal.
El resultado adquiere un valor especial después de la lesión sufrida en febrero durante el Nacional de Lanzamientos Largos. César no pudo retomar los entrenamientos hasta finales de mayo y llegó a Albacete con solo dos competiciones previas. Sub-20 de primer año y recién adaptado a la jabalina de 800 gramos, suma ya tres medallas nacionales y una experiencia internacional como sub-18. Su plata «sabe a oro» y permite al club cerrar la temporada con dos subcampeonatos nacionales y un título absoluto.
- El «Vigo Arena», llamado a saldar una deuda histórica: la ciudad olívica es la única gran urbe española sin un recinto cubierto para eventos multitudinarios
- El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- La flota teme una nueva expulsión en África por la falta de acuerdo con Mauritania: ya hay barcos repatriados y a la venta
- ¿Confundió David Bisbal la bandera de Galicia con la de Argentina al cantar el tema del Mundial?
- Varapalo del Tribunal Supremo a la eólica en Galicia: anula la autorización del Gobierno al parque Moeche por no tener en cuenta el impacto conjunto con otras instalaciones
- Borja Iglesias, el niño que quería ser Fernando Torres
- El grito eterno del minuto 106