Álex César se proclama subcampeón de España sub-20 en lanzamiento de jabalina

Álex César convirtió meses de recuperación y trabajo silencioso en una medalla de plata en el Campeonato de España sub-20 al aire libre, disputado en Albacete. El atleta logró el subcampeonato en lanzamiento de jabalina con una marca de 61,68 metros, nuevo registro personal.

El resultado adquiere un valor especial después de la lesión sufrida en febrero durante el Nacional de Lanzamientos Largos. César no pudo retomar los entrenamientos hasta finales de mayo y llegó a Albacete con solo dos competiciones previas. Sub-20 de primer año y recién adaptado a la jabalina de 800 gramos, suma ya tres medallas nacionales y una experiencia internacional como sub-18. Su plata «sabe a oro» y permite al club cerrar la temporada con dos subcampeonatos nacionales y un título absoluto.