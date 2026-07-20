El Balonmán Arousa rompe su techo

Hace una década, Javier Luengo empezó a devolverle al balonmano su lugar en Carril. Aquel proyecto que arrancó en 2016 se convirtió en el Balonmán Arousa, que hizo del pabellón del colegio su casa. Diez años después, el club cierra la temporada con cerca de 80 licencias, todo un récord histórico.

La entidad contó el pasado curso con ocho equipos: dos sénior, juvenil femenino, cadete femenino, infantil masculino, alevín, benjamín y prebenjamín. Ambos conjuntos absolutos compiten en Segunda Autonómica, pero es en las categorías inferiores donde el club encuentra la mejor medida de su evolución. «Se percibe el crecimiento en los equipos de base. Hemos sacado equipos y tenemos un benjamín muy numeroso», explica Luengo.

El responsable deportivo admite que todavía faltan niños y niñas para formar varios conjuntos completos en algunas edades. El próximo paso será recorrer de nuevo los colegios con acciones de captación. «Hay mucha gente que todavía no sabe que hay balonmano en Vilagarcía. En cuanto nos ven, tenemos muy buen feedback con la gente», señala.

El club quiere que el crecimiento sea también estructural. La novedad para la próxima temporada será la incorporación de Paola Marín como coordinadora deportiva. Su llegada reforzará un organigrama con nueve entrenadores. La directiva está formada por seis personas y la preside José Luis Rodríguez mientras Luengo continúa como responsable deportivo.

Los sénior regresarán a los entrenamientos a mediados de agosto y la base lo hará en septiembre. Las redes sociales del club están abiertas a quienes deseen iniciarse en este deporte. El objetivo es afianzarse en Vilagarcía y ampliar su actividad hacia concellos próximos como Vilanova y Catoira.

Miembros de la directiva del Balonmán Arousa. / Noe Parga

El trabajo va más allá de la liga. La entidad organiza un campus de verano y jornadas de tecnificación en Navidad, y también ha puesto en marcha torneos coincidiendo con Santa Rita y San Roque. A ello se suma el convenio de colaboración firmado recientemente con el Teucro para buscar sinergias entre los dos clubes.

El crecimiento convive con carencias. Luengo apunta a la formación de los técnicos, a la necesidad de más instalaciones y a la dificultad para entrenar también en Vilagarcía. «Es difícil competir con el fútbol y el baloncesto, que ahora mismo nos llevan mucha ventaja», reconoce.

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Pese a los obstáculos, el Balonmán Arousa ha construido desde Carril una estructura estable y ha recuperado este deporte en el municipio. El récord de licencias confirma que la semilla plantada hace una década crece. El reto es que numerosas familias descubran que Vilagarcía también juega al balonmano.