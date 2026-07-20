El Arosa renueva su confianza en el defensa Mario García

Mario García seguirá en el Arosa por tercera temporada y podrá cumplir el objetivo con el que llegó a A Lomba: vestir de arlequinado en Segunda Federación. El defensa vigués afronta con ilusión el nuevo curso tras una campaña marcada por las lesiones y culminada con el ascenso.

En febrero sufrió una luxación anterior en el hombro izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano. Durante la recuperación continuó vinculado al vestuario y apoyó al equipo desde fuera del campo. «Fue una temporada muy bonita por el ascenso, pero también muy difícil en lo personal por convivir con la lesión casi todo el año», reconoce.

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«Cuando vine al Arosa lo hice con la ilusión de jugar en Segunda Federación. Ahora tengo la oportunidad y estoy muy ilusionado», afirma. Mario ve un grupo «fuerte y competitivo» y confía en los valores del trabajo y la humildad. Agradece a la afición su apoyo durante la lesión y desea reencontrarse con sus compañeros. «Estoy convencido de que va a ser un gran año», concluye.