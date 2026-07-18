El Torneo EncestaRías hara convivir la base con la élite continental

El mejor baloncesto masculino de Europa volverá a Pontevedra los próximos 11 y 12 de septiembre. La undécima edición del Torneo EncestaRías reunirá nuevamente en la ciudad a algunos de los clubes más destacados del panorama nacional y continental, consolidando una cita que se ha ganado por méritos propios un lugar relevante dentro del calendario deportivo.

El torneo mantendrá su habitual formato cuadrangular, una fórmula plenamente consolidada que permitirá a los aficionados disfrutar de cuatro partidos durante dos intensas jornadas de competición de equipos y jugadores del máximo nivel.

La organización continúa perfilando un cartel especialmente atractivo, en el que estará representada la élite del baloncesto gallego, con presencia de equipos de la Liga ACB, junto a algunas de las grandes referencias del panorama europeo. La composición definitiva del cuadrangular profesional se dará a conocer próximamente.

La gran novedad de esta undécima edición será el nacimiento de EncestaRising, un torneo paralelo de categorías de formación dedicado al minibasket. La competición se celebrará también los días 11 y 12 de septiembre en el pabellón de A Xunqueira de Pontevedra.

EncestaRising contará con una participación limitada a 16 equipos de minibasket: ocho masculinos y ocho femeninos. Los clubes interesados en formar parte de esta primera edición o en recibir más información pueden dirigirse a la organización a través del correo adcencestarias@gmail.com.

La puesta en marcha de EncestaRising permitirá generar un espacio único y exclusivo de convivencia entre el deporte de base y la élite profesional. Durante un mismo fin de semana y en una misma ciudad, «la ilusión de los jóvenes jugadores compartirá protagonismo con la excelencia de algunos de los clubes y deportistas más destacados del baloncesto gallego, nacional y europeo», señalan desde la organización.

La iniciativa pretende que los participantes no se limiten a disputar una competición, sino que se sientan parte de un acontecimiento deportivo de primer nivel. El contacto con sus referentes y la posibilidad de vivir desde dentro el ambiente de EncestaRías convertirán la experiencia en un poderoso estímulo para quienes comienzan a crecer dentro del baloncesto.

La apuesta por el crecimiento tendrá también su vertiente femenina. La organización trabaja en la celebración en Vilagarcía de la segunda edición del EncestaRías Women, una iniciativa que pretende reforzar, visibilizar y poner en valor el baloncesto femenino de élite.

El proyecto adquirirá así una dimensión global, integrando formación, élite masculina y élite femenina. Pontevedra y Vilagarcía se convertirán en los grandes escenarios de una propuesta con vocación provincial, capaz de combinar la llegada del baloncesto masculino de máximo nivel con la promoción y la puesta en valor de la élite femenina ya existente.

EncestaRising y EncestaRías Women no serán las únicas novedades. La organización continúa trabajando en nuevas sorpresas e iniciativas que serán desveladas a lo largo de las próximas semanas y que contribuirán a enriquecer todavía más la experiencia de participantes, familias y aficionados.

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También se anunciará con suficiente antelación la apertura de la venta de entradas, con el objetivo de que nadie se quede sin el privilegio de disfrutar de una cita exclusiva a todos los niveles. Los días 11 y 12 de septiembre, Pontevedra volverá a convertirse en la capital del mejor baloncesto.