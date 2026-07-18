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Fútbol | Tercera RFEF

El Arenteiro presenta el aval y aleja al Cambados de Tercera

El club presentó los 61.984 euros durante el periodo de subsanación y deja al conjunto amarillo pendiente de la decisión de la Federación

Los amarillos ven un poco más lejos seguir en Tercera.

Los amarillos ven un poco más lejos seguir en Tercera. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Cambados

El Arenteiro ha dado un paso decisivo para conservar su plaza tras presentar el aval de 61.984 euros exigido por la Real Federación Española de Fútbol. Su presidente, el vilagarciano Francisco Vázquez Rogel, depositó la cantidad después de que el club no cumpliese el plazo inicial, que concluía el pasado miércoles, pero dentro de los cinco días hábiles habilitados para subsanar deficiencias.

El cumplimiento de este requisito aleja al Juventud de Cambados de la posibilidad de ocupar una plaza en Tercera RFEF después de su descenso deportivo del pasado mes de mayo. El club amarillo, no obstante, aguardará a que la Federación comunique oficialmente su resolución antes de dar por cerrada una opción que surgió de manera inesperada.

«Vamos a esperar a que sea oficial. Nos guiaremos por lo que decida la Federación Española de Fútbol en función de los requisitos», señaló el presidente del Cambados, Eladio Oubiña. El dirigente asumió que, si el organismo federativo concede la plaza al Arenteiro, «el Juventud de Cambados no tiene mucho que opinar porque siempre hemos sido unos meros espectadores».

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Oubiña recordó que el regreso a Tercera ni siquiera entraba en los planes del club hasta la desaparición del Lugo B y los problemas del Arenteiro. «Esta posibilidad nos llegó de rebote por una decisión que se nos escapa y que ha generado una situación difícilmente comprensible», explicó. El Cambados esperará ahora el dictamen definitivo para «acatar» la decisión federativa.

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