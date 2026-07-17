El Rallymix más emotivo devuelve a Tinín Iglesias a la competición

Ribadumia volverá a escuchar el rugido de los motores los días 24, 25 y 26 de julio. El Concello acogió este viernes la presentación de la quinta edición del Rallymix, una cita ya consolidada en el calendario gallego que reunirá a pilotos y aficionados. La prueba llegará, además, con una importante carga emocional por los homenajes a Esteban Pérez Iglesias y Bárbara Gómez Oubel y por el regreso de Tinín Iglesias a la competición después de tres años.

La Escudería Desguaces Tino Racing asumirá de nuevo la organización de un rally que combinará tierra y asfalto en un tramo cronometrado de 13,5 kilómetros. El recorrido discurrirá por pistas cerradas al tráfico y permitirá al público disfrutar de una modalidad marcada por la espectacularidad y la cercanía entre vehículos y aficionados. La organización repartirá 6.350 euros en premios entre las distintas categorías.

Más allá de la lucha contra el cronómetro, la memoria ocupará un lugar central. La carrera incluirá el IV Memorial Esteban Pérez Iglesias y el III Memorial Bárbara Gómez Oubel, con los que la escudería pretende mantener vivo el recuerdo de dos personas estrechamente vinculadas al automovilismo y a la entidad. Ambos homenajes reivindicarán valores como el «respeto, la confianza y la superación» en una edición concebida también como punto de encuentro para la familia del motor.

Tinín Iglesias protagonizará otro de los grandes focos. El piloto volverá a ponerse al volante de un Ford Fiesta N5 tras tres años de recuperación. La organización sitúa su retorno entre los momentos más esperados y emotivos de la cita, como un tributo a la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

La presentación reunió al alcalde David Castro; al portavoz de Desguaces Tino Racing, Pablo Iglesias; al presidente de la Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez Troitiño; al diputado Javier Tourís; al jefe provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, y al edil de Deportes de Meis, Manuel Muñoz. La escudería agradeció la implicación de administraciones, patrocinadores y colaboradores.

David Castro destacó la cooperación entre instituciones, organización y tejido empresarial como la base para afianzar la carrera. El alcalde incidió en que la competición es un reclamo capaz de promocionar Ribadumia y Meis y dinamizar su actividad económica y social. La llegada de equipos, pilotos y público tendrá reflejo durante todo el fin de semana en la hostelería y otros servicios de la zona.

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Ribadumia afronta así una cita que une velocidad, memoria y superación. El trazado mixto, los premios, los memoriales y la vuelta de Tinín Iglesias sostienen una edición que ofrecerá tres días de «competición y espectáculo» con una dimensión humana especialmente presente. La cita reforzará el peso de la prueba en Galicia.