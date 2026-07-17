Fútbol | 2ª RFEF
Carlos Pacheco renueva su capitanía en el Arosa
El futbolista supera los 150 partidos como arlequinado y continuará al frente del equipo tras el ascenso
Carlos Pacheco seguirá llevando el brazalete del Arosa en Segunda Federación. El club confirmó la renovación de su capitán, que afrontará su séptima temporada en A Lomba como pilar arlequinado y gran referente en el vestuario. Con más de 150 partidos, prolonga una relación que resume con claridad: «Aquí me siento valorado, feliz y en casa».
Pacheco regresó en la temporada 2022/2023 con el propósito de ayudar al equipo a recuperar la categoría. Cuatro años después, lideró el primer ascenso directo de la historia del club y la conquista de su segundo campeonato de Tercera Federación. Considera el éxito «el premio al esfuerzo de todo un año» y lo atribuye al vestuario, el cuerpo técnico, el club y una afición «que es de otra categoría».
Tras una campaña inolvidable, el capitán no dudó en prolongar su compromiso. «Este club me ha dado mucho y siento que todavía puedo seguir aportando», explica. El salto a Segunda elevará la dificultad, pero Pacheco asume el desafío «con mucho respeto y humildad». En el plano personal pide salud y fija una prioridad: «Seguir siendo útil y ayudar a que el Arosa continúe creciendo».
Con la pretemporada más cerca, el vestuario comienza a dejar atrás las celebraciones. El capitán reconoce que el grupo ya desea reencontrarse y preparar un curso exigente. «Sabemos que el reto será grande y por eso tenemos que trabajar duro», advierte Pacheco.
El capitán también reserva un mensaje para la grada. Agradece a los seguidores su papel fundamental en el ascenso y confía en volver a sentir su apoyo durante la nueva campaña. Garantiza que el equipo lo dará todo «en cada entrenamiento y en cada partido» para que la afición se sienta orgullosa de sus colores. «Juntos somos mucho más fuertes», sostiene, convencido de que el Arosa volverá a vivir experiencias especiales en su regreso a Segunda Federación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal
- María Corina Machado, de boda en Vigo