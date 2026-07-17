Carlos Pacheco renueva su capitanía en el Arosa

Carlos Pacheco seguirá llevando el brazalete del Arosa en Segunda Federación. El club confirmó la renovación de su capitán, que afrontará su séptima temporada en A Lomba como pilar arlequinado y gran referente en el vestuario. Con más de 150 partidos, prolonga una relación que resume con claridad: «Aquí me siento valorado, feliz y en casa».

Pacheco regresó en la temporada 2022/2023 con el propósito de ayudar al equipo a recuperar la categoría. Cuatro años después, lideró el primer ascenso directo de la historia del club y la conquista de su segundo campeonato de Tercera Federación. Considera el éxito «el premio al esfuerzo de todo un año» y lo atribuye al vestuario, el cuerpo técnico, el club y una afición «que es de otra categoría».

Tras una campaña inolvidable, el capitán no dudó en prolongar su compromiso. «Este club me ha dado mucho y siento que todavía puedo seguir aportando», explica. El salto a Segunda elevará la dificultad, pero Pacheco asume el desafío «con mucho respeto y humildad». En el plano personal pide salud y fija una prioridad: «Seguir siendo útil y ayudar a que el Arosa continúe creciendo».

Con la pretemporada más cerca, el vestuario comienza a dejar atrás las celebraciones. El capitán reconoce que el grupo ya desea reencontrarse y preparar un curso exigente. «Sabemos que el reto será grande y por eso tenemos que trabajar duro», advierte Pacheco.

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El capitán también reserva un mensaje para la grada. Agradece a los seguidores su papel fundamental en el ascenso y confía en volver a sentir su apoyo durante la nueva campaña. Garantiza que el equipo lo dará todo «en cada entrenamiento y en cada partido» para que la afición se sienta orgullosa de sus colores. «Juntos somos mucho más fuertes», sostiene, convencido de que el Arosa volverá a vivir experiencias especiales en su regreso a Segunda Federación.