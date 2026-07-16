Ocho luchadores del Ohana Vilagarcía competirán en Guimarães

El Ohana/Kenpo Vilagarcía estará representado este sábado por ocho luchadores en el GFC9 Internacional, uno de los torneos de artes marciales de mayor prestigio de Portugal. La competición, que alcanza su novena edición, se desarrollará en Guimarães y contará con un amplio programa distribuido entre el torneo diurno, la prevelada y la gala principal.

La actividad comenzará con la participación de los juveniles Karim Otero, Agustín Fernández Albor y Edu Martínez. Los tres llegan a la cita portuguesa después de proclamarse campeones de España y competirán en las modalidades de semikenpo y submission/grappling. Para los jóvenes representantes vilagarcianos, el torneo supondrá una nueva oportunidad de medirse con rivales internacionales y continuar acumulando experiencia.

El protagonismo del equipo se trasladará por la tarde al octógono. Lorwin Yenzel será el primer integrante del Ohana que entrará en acción durante la prevelada. El luchador competirá en la categoría de menos de 70 kilos dentro de la modalidad de fullkenpo, caracterizada por el contacto pleno.

La gala principal de la noche contará con otros cuatro deportistas del club arousano en la modalidad de knockdown, también conocida como kenpo MMA amateur. El vilanovés Xian Blanco abrirá la participación del equipo en la categoría de menos de 60 kilos. Posteriormente llegará el turno de Hugo Piñeiro, en menos de 65, y Gale Ameijeiras, que peleará en menos de 70 kilos.

El momento culminante de la expedición lo protagonizará Martín Pintos. El campeón de España y del mundo disputará el combate principal de la velada frente a Artur Mykulyak. Ambos se enfrentarán por el cinturón sénior de menos de 85 kilos, en una pelea que supone uno de los mayores desafíos deportivos de la representación vilagarciana en Guimarães.

La expedición estará encabezada por Pablo Muñoz Fole como entrenador. También viajarán Sergio Alba Vázquez, que ejercerá como árbitro, y Eduardo Martínez, delegado del club. El director técnico espera obtener «unos buenos resultados» en una cita que también servirá como preparación para el próximo curso.

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Más allá de las clasificaciones, desde el Ohana destacan el valor formativo del torneo. El GFC9 permitirá a los debutantes vivir «una magnífica experiencia y una primera toma de contacto» antes de afrontar la temporada 2026/2027. El club vilagarciano combinará así la ambición de sus campeones con el aprendizaje de los deportistas que comienzan su recorrido competitivo.