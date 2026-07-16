El Concello homenajea a la patinadora Lorena Parada por sus éxitos

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, recibieron en el Salón Noble de Ravella a Lorena Parada Quintáns para felicitarla por sus éxitos en patinaje freestyle. La deportista del Club Freestyle Slalom Vigo viene de lograr el bronce nacional en salto libre, un resultado que suma a títulos como el de campeona gallega. El Concello destacó que sus logros dan «visibilidad al deporte minoritario y femenino». Parada también puede entrenar en una instalación municipal cubierta gracias al apoyo de la Fundación.