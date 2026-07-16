El Arosa incorpora el talento ofensivo de Jorge Maceira

El Arosa continúa añadiendo piezas a su proyecto para competir en Segunda Federación y ya tiene nuevo delantero. Jorge Maceira fue presentado en la sede del club, en el campo de A Lomba, como refuerzo para un ataque arlequinado al que aportará movilidad, capacidad asociativa y remate. El futbolista vigués, nacido en 2001, llega procedente de la SD Compostela, conjunto con el que logró el ascenso de categoría a través del playoff.

El presidente del Arosa, Manuel Abalo, acompañó al atacante durante su puesta de largo y resumió la confianza depositada por la entidad en la incorporación. «Es un jugador diferencial que nos puede ayudar mucho en este nuevo proyecto», aseguró el dirigente. Maceira, por su parte, compareció ilusionado ante la posibilidad de afrontar en A Lomba el salto competitivo que llevaba tiempo persiguiendo.

Su salida del Compostela se produjo después de una temporada en la que la relación entre el delantero y el club santiagués fue cambiando con el paso de los meses. «Desde el principio deposité mucha confianza en Santiago y no se me devolvió de la misma forma. Considero que aporté goles y mi grano de arena, pero con la llegada del nuevo director deportivo cambió el proyecto y se tomó esta decisión», explicó.

Ese escenario permitió que el Arosa entrase en escena. Las conversaciones avanzaron con rapidez gracias al interés mutuo y a las buenas sensaciones que Maceira había acumulado durante sus anteriores visitas a A Lomba. El delantero reconoció que dispuso de alguna propuesta más de Segunda Federación, pero acabó decantándose por el conjunto vilagarciano. «Siempre tuve agrado por el Arosa e interés por venir aquí. Me decidí por lo que me transmitió todas las veces que jugué contra ellos y por la confianza que depositaron en mí», señaló.

La presencia de Gonza Fernández en el banquillo fue otro de los factores valorados por el nuevo fichaje. «Es otro punto positivo que esté Gonza. Me hablaron muy bien de él», manifestó. Maceira afrontará ahora su debut en Segunda Federación, un desafío que asume con ambición: «Es un salto que quería dar desde hace tiempo. Me veo preparado y con mucha ilusión».

El atacante se formó en las categorías inferiores del Coruxo, Areosa y Val Miñor antes de vivir una etapa en el Betis. Su regreso desde Sevilla estuvo condicionado por una pubalgia. Después firmó por el Rápido de Bouzas, aunque la pandemia frenó su progresión. Inició su trayectoria sénior en el conjunto vigués y posteriormente defendió las camisetas del Choco, el Polvorín —filial del Lugo— y el Compostela antes de incorporarse al Arosa.

Maceira se define como un futbolista completo, con capacidad para atacar los espacios, intervenir en el juego combinativo y finalizar centros laterales tanto por alto como a ras de césped. Admite, no obstante, que su rendimiento goleador descendió durante la segunda mitad de la pasada campaña. «La segunda vuelta fue mala a nivel colectivo y mis números también bajaron. Los equipos se encerraron mucho y era complicado encontrar espacios y hacer goles», analizó.

El delantero confía en recuperar su mejor versión en un escenario que siempre le causó una impresión especial como visitante. «Jugar en A Lomba impacta e impresiona. Ha sido un punto a favor porque la afición es espectacular», afirmó. Su receta para responder a las expectativas comienza por el esfuerzo diario y la integración dentro del vestuario. «Solo prometo trabajar todos los días, mejorar en todas las facetas y conocer a mis compañeros. A partir de ahí tendré más opciones de hacer goles y ayudar al equipo», indicó.

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Maceira cree que el Arosa dispone de argumentos para competir en un grupo con clubes históricos y rivales de gran nivel. El nuevo atacante considera fundamental construir una idea reconocible, creer en ella y convertir A Lomba en un fortín. «Creo que puedo aportar muchas cosas», concluyó un delantero que llega a Vilagarcía dispuesto a ganarse los goles que llevaba tiempo buscando en Segunda Federación.