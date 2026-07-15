Fútbol
Cinco días más de agonía para el Arenteiro y espera para el Cambados
El plazo remataba a primera hora de esta tarde pero la Federación ha ofrecido este nuevo plazo al club
La situación del Arenteiro se está convirtiendo en el culebrón veraniego del fútbol en Galicia este año, un culebrón que afecta de rebote a un equipo de la comarca de O Salnés, el Cambados que, a mediados de julio, todavía no sabe si va a jugar la próxima campaña en la Regional Preferente, a donde descendió al término de la pasada campaña, o en la Tercera por un nuevo descenso administrativo del club ourensano.
Sobre las 14.00 horas de este jueves estaba previsto que esa situación se resolviese, pero la entidad de O Carballiño ha conseguido cinco días más de plazo para solventar sus deudas con la Seguridad Social y presentar el aval de 62.000 euros que le abriría las puertas de la 3ª RFEF.
Sin embargo, la situación para el equipo ourensano no parece fácil ya que ,esta misma semana, ha dimitido en bloque toda la directiva dejando solo al presidente, Francisco Vázquez, al considerar que la situación es totalmente irreversible. Este hecho, tal y como señala la Ley del Deporte, significa que el presidente queda inhabilitado para tomar decisiones y debe convocar una asamblea de socios para ser ratificado o asumir su marcha. Esa asamblea podría celebrarse en las próximas horas, pero parece más probable que acabe profundizando en la crisis que resolviéndola.
Mientras esto sucede, hay otro equipo que se encuentra en una situación muy incómoda y que emplaza a la Federación a solucionar cuanto antes esta situación por el bien del propio fútbol gallego. Se trata del Cambados que quiere saber cuanto antes en qué categoría va a competir la próxima campaña. El presidente de la entidad, Eladio Oubiña, no duda en reconocer que «la competición nos ha situado en Preferente, esa es nuestra plaza, por eso entendemos que esta situación debe resolverse y clarificarse cuanto antes, primero por nuestro club, que no podemos estar a mediados de julio sin tener claro que tipo de plantilla vamos a tener la próxima campaña, porque en Tercera hay unos condicionantes que no existen en Preferente; en segundo lugar, por el propio Arenteiro, que cuenta con unaimportante base que, en estos momentos, está en el aire; y en tercer lugar, por el fútbol en sí, porque estas situaciones deben resolverse con celeridad».
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