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Atletismo | Campeonato de España sub-23

Xoel Otero suma otra final nacional

El atleta de A Illa terminó tercero la primera jornada, pero descendió hasta la octava plaza en el desenlace del decatlón

Xoel Otero con sus entrenadores Isidro Fernández y Verónica Cores.

Xoel Otero con sus entrenadores Isidro Fernández y Verónica Cores. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

Xoel Otero volvió a situarse entre la élite nacional sub-23. El atleta de A Illa, integrante de la Agrupación Atlética Mazí de Vilagarcía, terminó octavo en el decatlón del Campeonato de España disputado el pasado fin de semana en Cáceres.

Las altas temperaturas elevaron todavía más la exigencia de una disciplina formada por diez pruebas. Otero llegaba con buenas sensaciones tras conseguir dos semanas antes en Ourense una nueva mejor marca personal, con 6.830 puntos. El inicio respondió a esas expectativas. Sus registros estuvieron muy cerca de sus marcas acreditadas y cerró la jornada del sábado en una prometedora tercera posición.

El domingo, sin embargo, no logró mantener el mismo nivel de acierto. Sus resultados y el buen rendimiento de sus rivales le hicieron perder puestos hasta concluir en la octava plaza. Aunque el desenlace no fue el esperado, obtuvo la condición de finalista por novena vez en un Campeonato de España.

El isleño amplía así una trayectoria en la que ya figuran dos medallas nacionales individuales y el oro absoluto por equipos conquistado esta misma temporada. Desde el Mazí destacan su capacidad para competir de nuevo con los mejores especialistas de su categoría en otra cita de máxima exigencia.

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Otero, entrenado por Isidro Fernández y Verónica Cores, queda ahora pendiente de la lista de admitidos para el Campeonato de España absoluto. El deportista podría acceder mediante la repesca por ranking nacional, aunque su participación todavía no está asegurada.

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