Fútbol | Segunda RFEF
El grupo del Arosa espera al Madrid C o al Astorga
Yoel Crespo cierra su etapa en A Lomba
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
El Real Madrid C o el Atlético Astorga completará el grupo I de Segunda RFEF del Arosa. El filial blanco adquirió la vacante liberada por el Arenteiro tras sus problemas económicos, aunque negocia una permuta de grupo con el conjunto leonés. Mientras se resuelve la incógnita, el club de A Lomba confirmó la salida de Yoel Crespo. El centrocampista de Redondela no continuará en la temporada 2026/27 tras llegar el pasado diciembre. Yoel participó en la gran segunda vuelta que condujo al Arosa al título y al ascenso, aportando talento, trabajo y compromiso. El futbolista agradeció al club la experiencia vivida, mientras la entidad le deseó suerte en su próxima etapa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
- Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra