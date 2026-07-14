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Fútbol | Segunda RFEF

El grupo del Arosa espera al Madrid C o al Astorga

Yoel Crespo cierra su etapa en A Lomba

Yoel Crespo no seguirá como arlequinado.

Yoel Crespo no seguirá como arlequinado. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

El Real Madrid C o el Atlético Astorga completará el grupo I de Segunda RFEF del Arosa. El filial blanco adquirió la vacante liberada por el Arenteiro tras sus problemas económicos, aunque negocia una permuta de grupo con el conjunto leonés. Mientras se resuelve la incógnita, el club de A Lomba confirmó la salida de Yoel Crespo. El centrocampista de Redondela no continuará en la temporada 2026/27 tras llegar el pasado diciembre. Yoel participó en la gran segunda vuelta que condujo al Arosa al título y al ascenso, aportando talento, trabajo y compromiso. El futbolista agradeció al club la experiencia vivida, mientras la entidad le deseó suerte en su próxima etapa.

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