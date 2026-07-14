La crisis del Arenteiro acerca la permanencia a Burgáns

El Juventud de Cambados vive horas decisivas para saber dónde competirá la próxima temporada. El club de Burgáns preparaba su proyecto pensando en Preferente, pero la crisis del Arenteiro puede permitirle conservar su puesto en Tercera RFEF.

La resolución debería llegar este miércoles. A las 14.00 horas concluye el plazo del equipo de O Carballiño para formalizar su inscripción. Entre las exigencias figura un aval de 61.000 euros que todavía no ha podido reunir. Si el Arenteiro queda fuera, el reglamento para cubrir vacantes daría prioridad al Cambados como mejor clasificado entre los descendidos de su grupo.

La opción ha ganado fuerza tras la ruptura interna conocida en las últimas horas. Los directivos y socios que buscaban soluciones comunicaron su renuncia inmediata e irrevocable. El presidente, el vilagarciano Francisco Vázquez, pierde así el respaldo de ese grupo. Los dimisionarios responsabilizan al anterior mandatario, Argimiro Marnotes, de una gestión que habría dejado una deuda próxima a los tres millones de euros.

Las críticas alcanzan también a Vázquez. Le reprochan no haber articulado una salida viable, falta de transparencia y la ausencia de un presupuesto que evite nuevos impagos. El bloqueo llegó al área deportiva: los acuerdos con un entrenador y cinco jugadores no se firmaron por falta de garantías económicas. También surgieron diferencias sobre el proyecto y la continuidad de la sección femenina. La última reunión para revisar las cuentas terminó en pocos minutos y sin avances.

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En O Carballiño gana terreno la posibilidad de crear otra entidad centrada en sostener la cantera. El Cambados mantiene mientras tanto la planificación diseñada para Preferente, pero sigue cada movimiento. Una resolución favorable obligaría a reajustar plantilla, presupuesto y objetivos en pleno julio, aunque le permitiría enlazar otra campaña en categoría nacional. El verano deportivo en Burgáns depende ahora de un plazo que se consume y de un Arenteiro sin soluciones a la vista.