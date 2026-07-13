Jose Rivera afrontará su tercera temporada consecutiva en A Lomba

Jose Rivera continuará marcando goles con la camiseta arlequinada. El delantero vilagarciano renovó su vinculación con el Arosa SC para la temporada 2026-2027 y afrontará así su tercer curso consecutivo en el equipo de su ciudad, ahora ante el exigente reto del regreso a Segunda Federación.

Después de una campaña que califica como «difícil de olvidar», el atacante se muestra ilusionado con la nueva etapa. «Sabemos que será una categoría exigente, con rivales de mucho nivel, pero confío mucho en el equipo y en el trabajo que realizaremos», señala.

Rivera considera que una de las claves será convertir A Lomba en un terreno especialmente complicado para los adversarios. «Tenemos que hacernos fuertes en casa, ser un equipo regular y mantener siempre la ambición y la concentración. Si lo conseguimos, estoy seguro de que podremos alcanzar los objetivos que nos marquemos», afirma.

El delantero reconoce además el componente emocional de prolongar su etapa en el Arosa. «Poder jugar en el equipo de mi ciudad es un orgullo y una motivación extra. Ojalá podamos seguir haciendo disfrutar a la afición y vivir otra temporada bonita juntos», destaca.

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La renovación de Rivera permite al conjunto arlequinado conservar una pieza identificada plenamente con el club y con Vilagarcía. «Tenemos un reto bonito por delante y muchas ganas de empezar», concluye el futbolista.