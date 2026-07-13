Irene Noya conquista el bronce europeo y sueña con la absoluta

La vilagarciana Irene Noya puso el broche a su etapa en las categorías de formación de la selección española con una nueva medalla internacional. La interior arousana conquistó el bronce en el Campeonato de Europa sub-20 disputado en Lituania, donde España cerró su participación imponiéndose con claridad a Bélgica (81-59) en el partido por el tercer puesto tras caer únicamente frente a Francia en semifinales.

El conjunto dirigido por Rubén Burgos completó un sobresaliente recorrido. Terminó invicto la fase de grupos ante Israel, Lituania y Croacia, eliminó posteriormente a Suecia y Turquía y solo vio frenado su camino hacia la final por el combinado francés. Lejos de acusar el golpe, España reaccionó con autoridad para regresar al podio continental.

Noya desempeñó un papel cada vez más importante dentro de la rotación nacional, firmando actuaciones destacadas como los 12 puntos anotados frente a Lituania o su sólido encuentro ante Francia. «Desde que me llamaron para la concentración tenía muy claro que el objetivo era entrar en la selección. Puse todo de mi parte para adaptarme al juego del equipo y cuando vi mi nombre entre las doce fue una alegría tremenda», explica.

La jugadora reconoce que afrontó el campeonato con un reto personal después del bronce logrado en el Mundial sub-19 del pasado año. «Mi mentalidad era dar un paso adelante. Encontré mi rol y quería ser más importante para el equipo. Jugar libre y disfrutar fue lo que más me ayudó durante todo el Europeo», señala.

La vilagarciana cuajó muy buenos partidos. / FdV

Entre todos los encuentros disputados, guarda un recuerdo especial del duelo frente a la anfitriona. «Me quedo con el partido contra Lituania. Anoté doce puntos y remontamos en la prórroga. Me encantó el nivel que di». También destaca sus sensaciones en semifinales. «Contra Francia estuve muy concentrada. Estoy orgullosa de mis siete puntos, pero sobre todo de las sensaciones. No todo es anotar; también importa el trabajo que haces para el equipo».

La medalla pone fin a su recorrido en las categorías inferiores de España. «Estoy muy contenta de haber terminado mi etapa de formación con la selección. Íbamos a por el oro, pero prefiero mil veces este bronce con este equipo que un oro con cualquier otro».

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Con el Europeo ya atrás, Irene Noya fija su siguiente objetivo. «Ahora el sueño es llegar a la selección absoluta. Está lejos, pero con trabajo puede suceder». Antes regresará a Estados Unidos para incorporarse a la Universidad de Illinois, donde continuará su formación en la exigente NCAA. «Ahora me voy a entrenar y volveré en agosto a casa para recuperar fuerzas antes de empezar la temporada», concluye.