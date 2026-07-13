El Cambados espera un giro para recuperar su plaza en Tercera

El Juventud de Cambados afronta las próximas horas pendiente de una posibilidad que hace apenas unas semanas parecía impensable. El conjunto de Burgáns podría recuperar su plaza en Tercera Federación después de consumar el descenso deportivo si el Arenteiro no consigue completar antes de este miércoles, a las 14.00 horas, el proceso de inscripción exigido por la Real Federación Española de Fútbol.

El club de O Carballiño, descendido desde Segunda Federación, atraviesa una complicada situación económica que condiciona su continuidad en la categoría. Aunque la deuda global que arrastra no impide por sí sola la inscripción, sí debe cumplir con los requisitos establecidos por la Federación para obtener la licencia. Entre ellos figura estar al corriente de las obligaciones federativas, como arbitrajes y otros conceptos administrativos, además de presentar un aval bancario correspondiente al 20 % de la deuda reconocida ante la Comisión Mixta, integrada por la AFE, entrenadores y la propia Federación. Esa garantía asciende a unos 62.000 euros.

Si el Arenteiro no logra presentar toda la documentación dentro del plazo fijado, la vacante sería ocupada por el Juventud de Cambados, que recuperaría así una categoría perdida sobre el terreno de juego el pasado curso.

Mientras tanto, la directiva cambadesa mantiene dos escenarios abiertos. La planificación deportiva se ha diseñado pensando en competir en Preferente, aunque sin perder de vista la posibilidad de regresar a categoría nacional. «Estábamos haciendo una plantilla competitiva para Preferente y podríamos aprovechar prácticamente todo lo que ya tenemos cerrado. Nosotros estamos preparados para salir en Tercera Federación, pero de momento es algo que está en manos del Arenteiro», explica el presidente del club, Eladio Oubiña.

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El desenlace se conocerá este miércoles, cuando expire el plazo de inscripción fijado por la Federación. Será entonces cuando el Juventud de Cambados sepa si inicia una nueva temporada en Preferente o si, por el contrario, recibe una inesperada segunda oportunidad para continuar compitiendo en Tercera Federación.