Presupuesto de 850.000 para afrontar la 2ª RFEF

El Arosa celebró esta mañana su asamblea de socios, una cita en la que se dieron a conocer el estado de las cuentas al cierre del ejercicio anterior y cuáles son las cantidades que se manejan para la próxima campaña en la 2ª RFEF.

La asamblea, a la que acudieron cerca de un centenar de socios arrancó con la presentación de las cuentas por parte del secretario, Álvaro Romero, que informó a los socios de que la campaña 25-26 se cierra con 674.000 euros de gastos y con unos ingresos que rondan los 650.000, lo que deja un déficit de 24.000 euros. Eso sí, en estas cifras se matizó que todavía no se han ingresado varias subvenciones pendientes, lo que variaría la cifra final, cerrando el ejercicio con 14.000 euros de beneficio.

Manuel Abalo junto a dos integrantes de su directiva. / Iñaki Abella

En cuanto al presupuesto para la campaña próxima, el club calcula que será de 850.000 euros, destinando más medio millón de euros a las fichas de los jugadores de la primera plantilla, a lo que hay que sumar gastos como hoteles y desplazamientos entre otras cuestiones. Esos gastos se compensan con la previsión de ingresar 170.000 euros en subvenciones y 90.000 procedentes de la RFEF. Otro de los ingresos que se espera importante es el de los carnés de asociados, por los que calcula que se ingresarán 165.000 euros. A ello hay que añadir patrocinadores, ingresos por venta de entradas, vallas o donaciones.

El ascenso también traerá un pequeño incremento en los carnés de asociados para este año. Así, el precio de Tribuna se fijará en 100 euros, con los jubilados abonando 85; en Preferencia, el coste será de 85 euros, mientras los jubilados pagarán 70; los sub-25 pagarán 40 euros y los sub-16 10. Habrá un carné de socio especial , que se incrementa hasta los 160, y otro de empresa, que incluye tres entradas, que será de 300 euros. Los socios de Escuadra Arlequinada verán reducidos esos precios en un 15%, a excepción de los sub-16.

En cuanto al proyecto deportivo, David López, "Perú", fue el encargado de analizar la pasada campaña y de explicar cuáles son las perspectivas del próximo año. Perú habló de claves como la estabilidad institucional y económica, «siendo ambiciosos, pero siempre dentro de nuestras posibilidades», señalando que se están evaluando diferentes opciones para reforzar el equipo en función de las necesidades del equipo y de las posibilidades de mercado. El club también anunció la incorporación de David Morante, central procedente del Xerez y anunciará en breve a Jorge Maceira, delantero del Compostela.

También se informó sobre los precios de las entradas para el encuentro que el Celta y el Sporting de Gijón van a disputar el próximo 25 de julio, que serán los mismos que hace dos años, cunado los celestes se enfrentaron al Vizela en A Lomba: socios 10 euros y no socios 30 en tribuna, 20 en preferencia y 10 menores de 16 años. Las entradas podrán adquirirse a partir del martes.

Otra de las cuestiones que se puso encima de la mesa es que la pretemporada del primer equipo comenzará el día 27 de julio y que solamente se disputará un partido en A Lomba, el Trofeo San Roque, a causa de los trabajos que se van a desarrollar para mejorar el césped. El encuentro será con el Pontevedra.

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Por último, otra de las novedades de este año será la posibilidad de digitalizar los carnts de socios para facilitar el acceso al campo. Se hará a través de una aplicación que también servirá de canal de información y comunicación para las familias de la base y sobre los horarios de partidos del primer equipo.