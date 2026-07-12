Piragüismo
Plata para Fontán en aguas de Montreal
El palista del Náutico O Muíño, junto a Diego Domínguez, vuelve a brillar en la distancia olímpica del C-2 500
El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, ha conquistado esta tarde la medalla de plata en la distancia olímpica del C-2 500. Lo ha hecho en compañía de Diego Domínguez, del Fluvial de Lugo, en una carrera muy igualada en la que acabaron completando la distancia con un tiempo de 1:37.02, tan solo veinte centésimas de segundo más que los ganadores, los húngaros Kristof Kollar e Istvan Juhasz.
La pareja española realizó una prueba impecable, con una buena salida, en la que llegaron a ser primeros, y manteniéndose siempre en posiciones de podio hasta el final, donde acabaron yéndose al agua justo después de cruzar la línea de llegada. Esta medalla se suma a la conseguida en el Campeonato de Europa de Montemor-o-Velho hace unas semanas y permite sacar la espina del cuarto puesto, a las puertas del podio, de Brandemburgo, donde se disputó la II Copa del Mundo.
El palista del O Muíño también participó en esta Copa del Mundo en el C-1 500, donde firmó una competición de más a menos. Fontán finalizó en la octava plaza después de ganar su serie y clasificarse a la final en la segunda posición de la semifinal.
La próxima cita internacional para la flota arousana será el Campeonato de Europa júnior y sub-23, que se disputará en la ciudad húngara de Szeged entre el 23 y el 26 de julio. En aguas húngaras habrá una importante representación arousana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
- «Hemos visitado colegios y sorprende que niños de primaria no sepan identificar un pez tan característico y gallego como el rape»
- Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
- Muere un hombre mientras se bañaba en una playa de A Illa
- Así es el nuevo Teis que impulsa la Zona Franca de Vigo
- Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo
- Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas