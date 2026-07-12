Plata para Fontán en aguas de Montreal

El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, ha conquistado esta tarde la medalla de plata en la distancia olímpica del C-2 500. Lo ha hecho en compañía de Diego Domínguez, del Fluvial de Lugo, en una carrera muy igualada en la que acabaron completando la distancia con un tiempo de 1:37.02, tan solo veinte centésimas de segundo más que los ganadores, los húngaros Kristof Kollar e Istvan Juhasz.

La pareja española realizó una prueba impecable, con una buena salida, en la que llegaron a ser primeros, y manteniéndose siempre en posiciones de podio hasta el final, donde acabaron yéndose al agua justo después de cruzar la línea de llegada. Esta medalla se suma a la conseguida en el Campeonato de Europa de Montemor-o-Velho hace unas semanas y permite sacar la espina del cuarto puesto, a las puertas del podio, de Brandemburgo, donde se disputó la II Copa del Mundo.

El palista del O Muíño también participó en esta Copa del Mundo en el C-1 500, donde firmó una competición de más a menos. Fontán finalizó en la octava plaza después de ganar su serie y clasificarse a la final en la segunda posición de la semifinal.

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