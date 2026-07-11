Vilaxoán: el mar inclusivo e igualitario

Fueron trece nadadores con daño cerebral adquirido, 19 voluntarios de apoyo y 134 nadadores. La III Travesía a Nado Polo Dano Cerebral volvió a ser una cita especial, dondce la competición por llegar primero a la meta pasó a un segundo plano, desplazada por la inclusión y la igualdad de condiciones para personas aquejadas de esta discapacidad.

La salida de la prueba sirvió para que, precisamente, estas trece perosnas pudiesen mostrar todo el esfuerzo que han empleado en el entrenamiento y preparación de la misma, apoyados por miembros de Arousaman-Arousawoman. No en vano, esta travesía era el horizonte final de una actividad que combina habilidades físicas, goce y ocio con ansia de superación para estas personas.

Entre los organizadores de la prueba, que congregó también a un buen número de espectadores en Vilaxoán, se encontraban la asociación Dano Cerebral de Galicia, Arousaman -Arousawoman y la Fundación de Deportes de Vilagarcía, siendo el encargado de dar la salida el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en compañía del presidente de la Federación de asociaciones de daño cerebral adquirido, Luciano Fernández. Además, entre las autoridades que acudieron a Vilaxoán, también se encontraban la directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta, Begoña Abeijón, y el diputado de Acción Comunitaria de la Diputación, Javier Tourís.

Un grupo de nadadores en pleno esfuerzo. / Iñaki Abella

Antes de entrar en el mar, Juan Ramón Martínez, de Arousaman-Arousawoman, se encargó de animar a todos los participantes y de dar las últimas instrucciones a los nadadores. Todos ellos se sumergieron ven el agua y comenzaron a nadar la media milla náutica de la prueba, escoltados por lo colaboradores de la Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia y otros voluntarios que garantizaban la seguridad de la prueba con embarcaciones y kayaks.

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El circuito se encontraba totalmente perimetrado y contaba con una gran seguridad para que no se registrase ningún tipo de incidente. El horizonte de acabar la prueba, que animó a los trece participantes con daño cerebral, repercute muy positivamente sobre el tono general y el ánimo de las personas con daño cerebral adquirido.