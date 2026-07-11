Baloncesto
Monbus Obradoiro y Leyma Coruña reeditan su duelo vilagarciano en ACB
Ambos equipos vuelven a protagonizar el Trofeo San Roque que se disputa en el Sara Gómez
Será el próximo 25 de agosto cuando el Monbus Obradoiro de Santiago y el Leyma Coruña se vuelvan a ver las caras, por segundo año consecutivo, en el Sara Gómez. La reedición de este duelo será gracias a la organización delTrofeo San Roque que ha decidido traer a los dos protagonistas de la primera edición, pero con el aliciente de que los dos clubs son de ACB tras conseguir el ascenso la pasada campaña.
Será a partir de las 20.30 horas en el pabellón Sara Gómez cuando los dos recién ascendidos a la ACB midan sus fuerzas en lo que será la presentación oficial de ambos equipos para la campaña 26-27. Se prevé que, en los dos clubs, se puedan ver muchas caras nuevas y con dos equipos que parten con el claro objetivo de alcanzar la permanencia y mantenerse en una d elas mejores ligas de balocesto del mundo. El derbi servierá como test para ambos equipos ante una temporada que se presenta ilusionante, explican desde la organización del torneo.
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