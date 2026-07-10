Piragüismo
Catoira presume de campeón del Mundo
El Concello recibió a Raúl Fernández y a su compañero Pedro Torrado tras sus éxitos en el Mundial de Halifax
Un oro y un bronce. Esas son las medallas con las que ha regresado el piragüista de As Torres Romaría Vikinga de Catoira del Campeonato del Mundo júnior y sub-23 que se ha disputado en la ciudad canadiense de Halifax y que ayer fue recibido por el alcalde del municipio, Xan Castaño. En esa recepción también participó su compañero Pedro Torrado, que consiguió el bronce compartiendo barco con Fernández.
Otros miembros del club que fueron reconocidos por el Concello fueron los cuatro palistas que participaron en el Europeo de Maratón de Pitesti: Fernando Busto, Kevin Longo, Roi Davila y Miguel Custodia. El Concello también anunció que serán dos representantes del club, María Fernanda Constantino y María Pérez, las que leerán el pregón de la 66ª edición de la Romaría Vikinga de Catoira. Esta propuesta no solo quiere poner en valor los éxitos deportivos del club, sino también todo el legado histórico que ha generado.
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