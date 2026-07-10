Araceli Bugallo roza el oro en el Criterium Mundial

La cambadesa Araceli Bugallo volvió de París con una plata de enorme valor en el Criterium Mundial de Esgrima Master, una cita celebrada del 4 al 6 de julio en el Halle Georges Carpentier y que reunió a tiradores de todo el mundo. La deportista arousana completó una competición de altísimo nivel en espada y solo se quedó a un tocado del oro después de una final vibrante ante la alemana Frauke Hohlbein, número uno de la primera fase y campeona mundial y europea.

Bugallo construyó su medalla desde una fase inicial impecable, en la que fue sumando victorias ante rivales de gran exigencia. Superó a las francesas Pascale Ligouzat y Corinne Auvailly por idéntico 5-4, repitió ese marcador frente a la húngara Judit Kolczonay y también venció a la británica Suzanne Kerry por 5-2, a la alemana Barbara Meyer por 5-1 y a la suiza Arianne Moser por 5-3. Esa secuencia le permitió clasificarse como número tres del ranking general y quedar exenta de la primera ronda de eliminación directa, accediendo ya al cuadro de 16.

A partir de ahí, la cambadesa mantuvo la firmeza competitiva. En su primer cruce volvió a medirse a la suiza Moser, a la que derrotó por 10-7. En cuartos de final, el asalto ante la belga Nancy Van Vrergen se resolvió con un claro 10-4 que confirmó las buenas sensaciones de la tiradora española. La semifinal fue mucho más exigente. Bugallo se enfrentó a la francesa Catherine Hori en un duelo apretado, largo y de máxima tensión, con dos revisiones de vídeo para confirmar decisiones arbitrales. La arousana supo gestionar el tramo final y selló el pase a la final con un 10-8 decidido en los últimos segundos.

El oro se escapó por muy poco. Hohlbein dominó el inicio de la final y llegó a abrir una ventaja de tres tocados, pero Bugallo reaccionó tras el minuto de descanso. Con más contundencia en el ataque y tomando la iniciativa ofensiva, logró igualar el combate hasta el 9-9. El tocado de oro cayó finalmente del lado de la alemana, dejando a la cambadesa con una plata de enorme mérito.

El podio quedó formado por Frauke Hohlbein, Araceli Bugallo y las francesas Pascale Appavoupoulle y Catherine Hori. La medalla de la cambadesa contribuyó además a una notable actuación de la expedición española, que cerró el campeonato con cuatro preseas en sable, una en florete y otra en espada.

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Más allá del resultado, Bugallo valoró la experiencia desde la pasión por seguir compitiendo: «La veteranía, que dicen que es un grado, es un placer porque permite estar en guardia recreándose en este proceso competitivo. Y si sale bien, mejor». La actividad de la esgrima gallega también había tenido protagonismo el fin de semana anterior en Fexdega, donde se celebró la Liga Galega de Espada con 60 tiradores absolutos y el apoyo de la Fundación de Deportes de Vilagarcía.