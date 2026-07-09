Hugo García: «El Arosa es el sitio perfecto para crecer»

El Arosa presentó a Hugo García como una de esas incorporaciones que encajan en el doble objetivo de competir en el presente y construir valor de futuro. El nuevo jugador arlequinado llega a Vilagarcía como futbolista sub 23, con recorrido en canteras y clubes de exigencia, y con la convicción de que el proyecto rojillo puede ser el escenario adecuado para dar un paso adelante en su carrera.

El presidente del club, Manolo Abalo, fue el encargado de abrir una puesta de largo que calificó como «importante» por el perfil del fichaje. «Es joven, pero con una trayectoria destacada», apuntó el máximo dirigente arlequinado, que puso el acento en la proyección del futbolista y en el valor que tiene para el Arosa que aceptase la propuesta. «Para el club es un orgullo que aceptara venir», añadió Abalo, satisfecho por sumar una pieza llamada a aumentar la competencia en una plantilla que afronta un nuevo escenario competitivo tras el ascenso.

Hugo García tomó la palabra con un discurso sereno y ambicioso. Reconoció que la decisión de fichar por el Arosa fue sencilla desde el primer momento. «Cuando salieron opciones de venir siempre tuve muy buenas referencias de gente que conoce el club. No hubo muchas dudas y fue muy fácil llegar a acuerdos», explicó. El futbolista entiende que A Lomba puede ser un punto de impulso en una trayectoria que ya le ha llevado por diferentes contextos formativos y competitivos. «Es el sitio perfecto para crecer de la mano del club», resumió.

El nuevo jugador arlequinado comenzó su camino en O Val antes de incorporarse a las categorías inferiores del Deportivo de A Coruña. En etapa juvenil decidió cambiar de rumbo y aceptar la propuesta del Lugo, una salida que ahora recuerda como una apuesta necesaria. «Fue un cúmulo de cosas. Lo vi como una oportunidad para dar un paso adelante y estoy muy contento de haberlo hecho», señaló. Después llegaron sus experiencias en Madrid, primero en el Majadahonda y más tarde en el Unión Adarve, dos etapas en las que no tuvo todo el protagonismo que deseaba, pero que considera fundamentales en su maduración. «Fue la primera experiencia lejos de casa. No conseguí participar tanto como me gustaría, pero fue un aprendizaje enorme en todos los sentidos», indicó.

Hugo García se define como un mediocentro posicional, cómodo en la salida de balón y con capacidad para ordenar al equipo desde la base de la jugada. A ese perfil técnico le suma un componente de trabajo sin balón que considera esencial. «Ayudo en la salida, pero tengo mucho sacrificio a nivel defensivo. Un punto fuerte es mi entendimiento del juego, que me ayuda a estar bien posicionado», explicó. También ofrece una variante añadida para el cuerpo técnico, ya que puede actuar como central si el equipo lo necesita.

El presidente Manuel Abalo presentó la nueva incorporación. / Iñaki Abella

Su salida del Lugo se produjo después de no alcanzar un acuerdo para renovar. El futbolista admitió que se marcha con una pequeña cuenta pendiente por no haber debutado con el primer equipo, aunque prefiere mirar hacia delante. «Tenía oferta de renovación, pero no hubo acuerdo y decidimos separar caminos. Me fui con la espina de no haber debutado, pero ya no se puede hacer nada», afirmó. Ahora abre una nueva etapa en Vilagarcía con un mensaje claro: «La ilusión y el trabajo no me van a faltar. Siento que este va a ser un año importante».

La llegada de Hugo García coincide con otros movimientos relevantes en la estructura arlequinada. El club confirmó la salida del juvenil Marco Antonio Pintos, que ficha por el equipo juvenil del Burgos y tendrá contrato profesional. El extremo, de 17 años, fue una pieza importante del Juvenil A de División de Honor y se despide después de tres temporadas en el Arosa. «Fue un placer jugar estos tres años en este club. Me llevo una gran familia y estoy muy agradecido con todo el cuerpo técnico y compañeros que me ayudaron en todo momento. Os deseo lo mejor a todos y siempre Arosa», expresó el futbolista.

También separa sus caminos con el club Javi Rey, centrocampista que se marcha tras dos temporadas en las que fue una pieza importante dentro del vestuario. Su última campaña quedó marcada por su aportación al ascenso histórico, un logro que el jugador subrayó en su despedida. «Llegué con la ilusión de ayudar al equipo a subir de categoría y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido junto a mis compañeros», señaló. El futbolista agradeció la oportunidad de vestir la camiseta arlequinada, el apoyo de la afición y el vínculo creado con un grupo al que ya considera «una familia».

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La actualidad futbolística de la comarca también mira al Céltiga. El conjunto de A Illa contará con Yeray Arosa como cedido por parte del club vilagarciano y, además, ha incorporado a Diego Rey, central zurdo formado en la cantera del Racing Club de Ferrol. Capitán del juvenil de División de Honor del club ferrolano, llega al Salvador Otero como un defensa llamado a aportar solidez, personalidad y futuro. Su liderazgo, concentración y contundencia defensiva refuerzan a un Céltiga que busca crecer desde la seguridad atrás y que incorpora a un jugador competitivo, con garra y compromiso para afrontar un nuevo reto.