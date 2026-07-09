El 3x3 Urbán llega a Vilagarcía

Las canchas de O Cavadelo acogerán este fin de semana el 3x3 Urbán, una competición organizada por la Federación Galega de Baloncesto dentro del circuito Deputación de Pontevedra. La cita mantiene todavía abierto el plazo de inscripción a través de la web de la Fegaba, por lo que los equipos interesados aún están a tiempo de formalizar su participación.

El torneo está dirigido a categorías de formación, desde minibasket hasta júnior, con presencia masculina, femenina y mixta en función de cada grupo de edad y del número de equipos inscritos. La propuesta busca acercar el baloncesto de calle al centro urbano y dar protagonismo a una modalidad rápida, dinámica y muy atractiva para jugadores y público.

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Vilagarcía será la primera parada de un circuito provincial que continuará los dos próximos fines de semana en Vigo y A Estrada. La competición se desarrollará en dos jornadas, con las categorías minibasket e infantil el primer día y cadete y júnior en la segunda sesión. La participación es gratuita, con plazas limitadas por orden de inscripción.