Baloncesto
El 3x3 Urbán llega a Vilagarcía
La Federación Galega de Baloncesto organiza este fin de semana una cita con inscripción gratuita todavía abierta
Las canchas de O Cavadelo acogerán este fin de semana el 3x3 Urbán, una competición organizada por la Federación Galega de Baloncesto dentro del circuito Deputación de Pontevedra. La cita mantiene todavía abierto el plazo de inscripción a través de la web de la Fegaba, por lo que los equipos interesados aún están a tiempo de formalizar su participación.
El torneo está dirigido a categorías de formación, desde minibasket hasta júnior, con presencia masculina, femenina y mixta en función de cada grupo de edad y del número de equipos inscritos. La propuesta busca acercar el baloncesto de calle al centro urbano y dar protagonismo a una modalidad rápida, dinámica y muy atractiva para jugadores y público.
Vilagarcía será la primera parada de un circuito provincial que continuará los dos próximos fines de semana en Vigo y A Estrada. La competición se desarrollará en dos jornadas, con las categorías minibasket e infantil el primer día y cadete y júnior en la segunda sesión. La participación es gratuita, con plazas limitadas por orden de inscripción.
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Un nuevo gigante emerge en la costa de Vigo: avanza la construcción de «Alto de Bouzas» con 15 pisos de altura
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Carmen Villar, auxiliar de ayuda a domicilio desde 2009: «Somos las esclavas de la dependencia. No faltan cuidadoras; el SAF las está expulsando»