Pontecesures suma su cuarta victoria en la Liga Provincial

El Club Náutico Pontecesures volvió a ejercer de referencia en la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026». La cuarta jornada, disputada en el embalse de Verducido, confirmó el dominio del conjunto cesureño, que logró su cuarta victoria consecutiva y reforzó su liderato con 7.895 puntos. El Náutico O Muíño de Ribadumia firmó una notable segunda posición, con 7.069, por delante del Portonovo.

La regata reunió por la mañana a las categorías más pequeñas sobre 1.500 metros y reservó para la tarde las pruebas infantiles, ya sobre 3.000. Entre los clubes arousanos también brilló el CMDC Breogán do Grove, gracias al triunfo de Mark Cabaleiro en prebenjamín K1, mientras que As Torres-Romería Vikinga volvió a demostrar fondo de cantera con podios de Enrique Dávila, Olivia Ferreiros, Daniela Pacheco, Diego Miguens, Paula Rey, Lucas Pacheco, Antía Ares, Roi Reboiras y Carla Pérez.

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O Muíño también sumó protagonismo individual con la victoria de Carmen Pérez en alevín B y el tercer puesto de Valentina Castro en benjamín B. Cambados, por su parte, dejó su sello en benjamines con Leo González y Lara Gómez. Pontecesures completó su dominio con triunfos de Xiana Fabeiro, Andrea López, Aaron Mosteiro, Sara Cascallar, Marta Ordóñez, Izan Santos y Narah Cancela.