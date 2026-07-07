Baloncesto | Liga Femenina-2
El Mariscos Antón Cortegada ficha ritmo y tiro con Lisa Tesson
La base-escolta canadiense, con pasaporte francés, llega procedente del Siroko Gijón para reforzar el perímetro de David Bernárdez
El Mariscos Antón Cortegada empieza a darle forma a su nuevo perímetro con una apuesta que apunta directamente al núcleo del proyecto. Lisa Tesson, base-escolta canadiense con pasaporte francés, jugará la próxima temporada en Vilagarcía tras su paso por el Siroko Gijón, con el que compitió en la Liga Femenina 2. A sus 23 años, llega al equipo de David Bernárdez llamada a asumir responsabilidad en la creación y a convertirse en una de las piezas clave del engranaje ofensivo.
El técnico arousano ve en la nueva incorporación una jugadora con capacidad para acelerar el juego y para condicionar defensas desde el bote. «Es una generadora muy capaz de jugar en transición. Es muy agresiva y rápida y se mueve bien en situaciones de ritmo alto», explica Bernárdez, que también subraya su lectura en el bloqueo directo: «Siempre toma buenas decisiones y es una amenaza exterior». La idea del cuerpo técnico es utilizarla tanto de base como de escolta, una versatilidad que debe ayudar a ordenar el ataque y a elevar el ritmo competitivo del Cortegada.
Tesson viene de completar en Gijón una temporada de 26 partidos, con 28 minutos de media. Sus números hablan de una jugadora con presencia constante: 8 puntos, 3,3 rebotes, 2,4 asistencias y 1,1 recuperaciones por encuentro, además de un 34,3% en el triple y un 79,6% en tiros libres. En total sumó 208 puntos, 85 rebotes, 63 asistencias y 28 balones recuperados, registros que refuerzan la lectura del club sobre su impacto a ambos lados de la pista.
Bernárdez también destaca su mentalidad defensiva, un factor importante para una plantilla que busca identidad desde el trabajo colectivo. «En defensa le gusta jugar con contactos y manos y tiene instinto para las recuperaciones», apunta el entrenador. Para el técnico, la canadiense reúne talento, físico y comprensión del juego: «Va a ser uno de los pilares del equipo. Tiene mucho talento y muchas capacidades para sumar un montón».
El fichaje se produce además en plena definición del nuevo mapa competitivo. El Mariscos Antón Cortegada volverá a competir en el grupo A de Liga Femenina 2, integrado por Aceites Abril ADBA Sanfer, CB Isla Bonita, CB Las Rozas, CB Pozuelo, Distrito Olímpico, Ciudad de Móstoles, El Cochinillo Segoviano, Alcobendas, Miralvalle, Magec Tías Lanzarote, Real Canoe, Siroko Gijón y SPAR Gran Canaria. Un grupo exigente, con desplazamientos largos y rivales de perfiles muy distintos, en el que el Cortegada quiere reconstruirse sin renunciar a ser reconocible. La llegada de Lisa Tesson marca el primer golpe de efecto en esa hoja de ruta.
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