Fútbol
Arosa y Céltiga afinan sus ataques con Gabri Palmás y Gastón Cellerino
El arlequinado seguirá en A Lomba tras firmar 15 goles y ser decisivo en el título
El mercado ofensivo se mueve con fuerza en la comarca. El Arosa confirmó la renovación de Gabri Palmás para la temporada 2026/2027, mientras que el Céltiga anunció la incorporación del experimentado delantero Gastón Cellerino, llamado a ser una de las referencias del nuevo proyecto en el Salvador Otero.
Palmás continuará en A Lomba después de una primera campaña arlequinada de alto impacto. El atacante de Moaña fue el máximo goleador del equipo con 15 tantos y resultó decisivo en la última jornada, al firmar dos de los goles que culminaron la remontada que dio el campeonato al Arosa. El futbolista asegura sentirse «cómodo y muy querido» en Vilagarcía y afronta el nuevo curso con ambición, aunque consciente de la exigencia: «Va a ser una temporada bonita y dura a la vez porque el nivel de los equipos será alto».
El Céltiga, por su parte, añade veteranía, carácter y gol con Cellerino. El ariete, de 1,85 metros, destaca por su fortaleza física, el juego de espaldas, el poder aéreo y el olfato en el área. Su trayectoria en clubes como R.C. Celta, Livorno, Racing Club o New York Cosmos refuerza la apuesta isleña por un delantero con oficio internacional.
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