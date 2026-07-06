Vilagarcía lleva 41 deportistas al Eixo Atlántico

Vilagarcía tiene representación propia esta semana en los XVI Xogos do Eixo Atlántico, que se celebran en Santiago de Compostela con la participación de cerca de 2.000 jóvenes deportistas procedentes de municipios de Galicia y del norte de Portugal. La delegación vilagarciana está formada por 41 deportistas, que competirán en balonmano, atletismo y atletismo adaptado.

El grupo local reúne a 13 jugadores del Club Balonmán Arousa, 17 representantes del Club de Atletismo Mazí y 11 integrantes del Club Polideportivo de Educación Especial. Todos ellos participaron el domingo en la ceremonia inaugural, que se desarrolló en el estadio Verónica Boquete, en San Lázaro, después de que la organización optase por trasladar el acto a este recinto debido a las altas temperaturas registradas durante la jornada.

La competición para los deportistas vilagarcianos arranca con las pruebas de atletismo en el estadio universitario y con los partidos de balonmano en el pabellón de Roxos. Junto a los jugadores y atletas forman parte de la expedición los entrenadores y delegados de cada club, además del director deportivo de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Miguel Doval, responsable de coordinar la actividad del grupo.

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Los Xogos do Eixo Atlántico se presentan como una cita de convivencia y competición para la base deportiva de la eurorregión. Vilagarcía acude con una delegación amplia y diversa, en una edición que permite a sus jóvenes «competir, convivir y representar a la ciudad» en un escenario compartido por Galicia y Portugal.