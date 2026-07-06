«Se nota como se trabaja, por eso cada año vienen más y la gente quiere repetir»

Anna Cruz llegó a Vilagarcía con una trayectoria reservada a las grandes figuras del baloncesto europeo. Campeona de la WNBA y de la Euroliga, medallista con la selección española y referente para varias generaciones, la exjugadora es estos días la estrella invitada del Campus EncestaRías. Su presencia refuerza una cita que busca mejorar fundamentos técnicos y acercar a los más jóvenes modelos reales de esfuerzo, ambición y pasión por el juego.

¿Cómo califica la experiencia de estos días en el Campus EncestaRías?

Muy buena. Me han acogido desde el primer momento como una más. Hay muy buen ambiente y se nota la química entre los entrenadores, y también entre los técnicos y los jugadores. Es una experiencia muy buena para todos los campers.

Si se pone en el lugar de una niña que participa en el campus, ¿qué cree que le puede aportar?

Primero, el nivel de los entrenadores es brutal. Para crecer deportiva y técnicamente está muy bien, pero además, a nivel humano y personal, también le va a sumar muchísimo. Se nota cómo se trabaja aquí, porque cada año vienen más campers y la gente quiere repetir. Se lo pasan bien, notan que mejoran y compiten. Esa mezcla genera un atractivo muy grande.

Como deportista que lo ha ganado todo, ¿qué piensas al ver tanta ilusión por el baloncesto en niñas pequeñas como ocurre en Vilagarcía?

La verdad es que no tienen límite. Ahora hay mucha más visibilidad y está mucho más al alcance ver a jugadoras españolas llegar a la WNBA. Eso seguro que les motiva. Pero lo más importante es que durante todo su camino no pierdan la ilusión por mejorar, crecer y marcarse retos. Yo no tenía acceso a tanto baloncesto y nunca me puse como objetivo llegar a la WNBA, pero está bien que ahora tengan una motivación extra.

Anna Cruz destaca el nivel de los entrenamientos. / Gustavo Santos

¿Cuánto pueden ayudar actividades como EncestaRías a que el baloncesto femenino español siga creciendo?

Me ha sorprendido la cantidad de niñas que han venido. Normalmente, por mi experiencia en campus, hay más niños que niñas, y aquí está muy igualado. Eso demuestra que en Galicia se apoya mucho al baloncesto femenino. Ahora hay tres clubes de referencia en la máxima categoría nacional. También es importante que las jugadoras profesionales nos mostremos accesibles y que nos puedan ver como referentes. Es una experiencia integral.

¿Cómo ves la salud del baloncesto femenino español tras haber formado parte de una generación tan exitosa?

El cambio de ciclo está prácticamente hecho y todo lo que viene ahora es brutal. La selección tiene muchísimo nivel. Hay seis jugadoras españolas en la WNBA, algo que no había pasado nunca. Vienen muchos años para disfrutar, porque hay juventud, talento y proyección. La mayoría son muy jóvenes y aún no están en su mejor momento físico y de madurez, que creo que llega sobre los 30 años. Hay una mezcla de jugadoras jóvenes y expertas que nos hace ser un rival muy potente. Como mínimo van a igualar a mi generación y creo que incluso nos van a superar.

¿Echa de menos la cancha después de un año retirada?

Sí, la echo mucho de menos. Este año he estado trabajando con el Joventut muy cerca de la pista y del primer equipo, y muchas veces se me han puesto los dientes largos con la tentación de volver. Sigo vinculada y cerca. Lo echo de menos, pero continúo al lado de la cancha, tanto con el Joventut como comentarista de baloncesto en Amazon. De alguna manera no me siento fuera. El baloncesto ha formado parte de mi vida desde siempre y quiero que siga siendo así.

¿Qué les dirías a estos jóvenes que empiezan ahora a descubrir el baloncesto como parte de sus vidas?

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Sobre todo, que nunca pierdan la ilusión. Tienen la suerte de jugar cada fin de semana y seguir mejorando en un camino que ojalá sea larguísimo. Que no piensen que esto es un sprint ni que todo llega rápido. No hay que desanimarse porque los frutos nunca sabes cuándo los vas a recoger, pero con trabajo y constancia las cosas pueden llegar.