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Asamblea clave en Os Ingleses para mirar a División de Honor B

El club llama a participar a socios, familias, jugadores, veteranos y simpatizantes en un momento de crecimiento deportivo e institucional

El club vilagarciano afronta el salto de categoría.

El club vilagarciano afronta el salto de categoría. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

Os Ingleses Rugby Club afronta una asamblea de especial relevancia en pleno crecimiento deportivo e institucional. La entidad celebrará el jueves 9 de julio su Asamblea General Ordinaria en el local social del club, situado en la calle Álvaro Cunqueiro, 7, en Vilagarcía. La primera convocatoria está fijada para las 20.30 horas y la segunda, para las 21.00 horas.

El encuentro servirá para analizar el presente del club y preparar una temporada 2026/2027 marcada por el ascenso del equipo sénior a División de Honor B, uno de los grandes hitos recientes del rugby vilagarciano. El informe de la Presidencia sobre ese salto de categoría será uno de los puntos principales del orden del día, junto con la presentación y aprobación de las cuentas de la campaña 2025/2026 y el balance deportivo del curso recién finalizado.

La asamblea también incluirá la presentación del acuerdo de filialidad con Pontevedra Mareantes, la actualización de las cuotas de socios y socios protectores y la aprobación, si procede, del presupuesto para el nuevo ejercicio.

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Desde Os Ingleses se hace un llamamiento a la participación de toda la comunidad del club. La cita está abierta a socios, simpatizantes, familias, jugadores, veteranos y personas interesadas en el proyecto. La entidad entiende la asamblea como una oportunidad para «reforzar la participación, la transparencia y el vínculo» en una etapa marcada por nuevos retos deportivos y organizativos.

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