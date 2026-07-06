Adrián Lombao se suma al capítulo de renovaciones en el Arosa

El Arosa empieza a dar forma al equipo con el que Gonza Fernández afrontará la temporada del retorno a Segunda Federación. El club arlequinado avanza estos días en una planificación que combina continuidad, ajustes obligados y movimientos pensados para que algunos futbolistas acumulen minutos lejos de A Lomba. La última pieza en sumarse al proyecto es Adrián Lombao, cuya renovación refuerza una zona ofensiva en la que el club quiere conservar energía, desborde y compromiso para un curso de máxima exigencia.

El delantero coruñés cumplirá su segunda temporada como arlequinado y lo hará después de sentirse respaldado por el vestuario, el cuerpo técnico y una afición con la que conectó desde su llegada. Lombao asume que el salto de categoría elevará el nivel competitivo, pero entiende que A Lomba es el escenario idóneo para seguir dando pasos. «Es el mejor sitio para seguir creciendo como futbolista», señaló el atacante, que también quiso devolver el cariño recibido desde la grada: «Desde que llegué me siento muy querido por la afición y es un placer poder seguir dando alegrías a la gente de Vilagarcía».

Su continuidad se une a las renovaciones ya cerradas de Chema, Concheiro, Samu Santos, Carlos Torrado, Iñaki Martínez y Remeseiro. Siete nombres que permiten a Gonza Fernández sostener buena parte de la columna vertebral que hizo posible el ascenso y, al mismo tiempo, empezar a construir un equipo adaptado a las necesidades de Segunda Federación. En ese capítulo de altas figura, por ahora, el portero Antón Pérez, procedente del Céltiga, llamado a aumentar la competencia bajo palos en una plantilla todavía en plena fase de construcción.

Manu Fernández recala en A Illa, junto al cedido Sindo. / Iñaki Abella

El apartado de salidas también marca el pulso del verano en A Lomba. Tapha puso punto final a su trayectoria como futbolista, mientras que Manu Figueroa y Seijo han recalado en el Estradense y Dani Sánchez jugará en el Barco. A esas bajas se suman ahora dos movimientos con destino a A Illa: Sindo González y Manu Fernández. El primero jugará cedido en el Céltiga en busca de experiencia y continuidad tras dar el salto al fútbol sénior la pasada temporada después de formarse en la base arlequinada. El club valora su profesionalidad, su compromiso diario y la calidad que mostró en los minutos disputados, pero entiende que una campaña con mayor protagonismo puede acelerar su crecimiento.

Sindo se marcha agradecido a sus compañeros y al cuerpo técnico. «Mejoré muchísimo como jugador a su lado», explicó el centrocampista vilanovés, que afronta el paso por el Céltiga como una etapa de aprendizaje antes de regresar a A Lomba. También Manu Fernández, ya como fichado, seguirá el camino hacia el conjunto isleño después del buen rendimiento ofrecido desde su llegada al Arosa la pasada temporada.

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El Céltiga, precisamente, vivirá una semana importante más allá del plano deportivo. La entidad de A Illa ha convocado a sus socios a una asamblea general extraordinaria que se celebrará el jueves 9 de julio en el Salón de Plenos del Concello. La primera convocatoria será a las 20.30 horas y la segunda, a las 21.00. En el orden del día figuran la dación del estado de cuentas, la información sobre la situación deportiva actual, la dimisión de la actual junta directiva y la apertura del período de presentación de candidaturas a la presidencia del club.