Silvia Gago, Raúl Fernández y Pedro Torrado tocan el podio mundial

El piragüismo arousano volvió a subir al podio internacional en Halifax. Raúl Fernández Busto, de Catoira, y Pedro Torrado, de Vilagarcía, ambos palistas del As Torres Romería Vikinga, y Silvia Gago, de A Illa y representante del Náutico O Muíño de Ribadumia, conquistaron sendas medallas de bronce en el Mundial Júnior y Sub 23 de piragüismo, que se celebra en aguas canadienses del 1 al 5 de julio.

Raúl Fernández Busto, tras ser campeón del mundo horas antes en C1 200 metros, firmó el tercer puesto en la final del C2 Sub 23 500 junto a Pedro Torrado. La embarcación española completó la prueba en 1:41.11, solo por detrás de Hungría, campeona con 1:40.02, y China, plata con 1:40.71. El dúo español resistió además la presión de Polonia, cuarta con 1:41.42, para asegurar un bronce de enorme valor en una final muy comprimida.

También tuvo premio Silvia Gago en el C4 Júnior 500. La palista isleña formó parte del barco español junto a Alba Lago, Irene Lahoz y Lucía Pizarro, que terminó tercero con un tiempo de 1:53.63. Canadá se llevó el oro con 1:50.68 y China la plata con 1:52.66, mientras que España defendió el podio por apenas 19 centésimas ante Francia.

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Los dos resultados refuerzan el peso de la cantera arousana en el piragüismo internacional. A través del As Torres y del Náutico O Muíño, vuelven a colocar nombres propios en un campeonato del mundo y confirman el excelente momento competitivo de una generación llamada a seguir acumulando éxitos.