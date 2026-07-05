Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grandes rentas GaliciaVive VigoFaro EducaCeltaOla de calorPorto do MolleVivienda en Vigo
instagramlinkedin

Piragüismo | Junior y sub 23

Silvia Gago, Raúl Fernández y Pedro Torrado tocan el podio mundial

El barco catoirense fue tercero en el C2 Sub 23 500 y la isleña logró el bronce en el C4 500

Silvia Gago, segunda por la derecha, con el bronce mundial en el podio.

Silvia Gago, segunda por la derecha, con el bronce mundial en el podio. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Arousa

El piragüismo arousano volvió a subir al podio internacional en Halifax. Raúl Fernández Busto, de Catoira, y Pedro Torrado, de Vilagarcía, ambos palistas del As Torres Romería Vikinga, y Silvia Gago, de A Illa y representante del Náutico O Muíño de Ribadumia, conquistaron sendas medallas de bronce en el Mundial Júnior y Sub 23 de piragüismo, que se celebra en aguas canadienses del 1 al 5 de julio.

Raúl Fernández Busto, tras ser campeón del mundo horas antes en C1 200 metros, firmó el tercer puesto en la final del C2 Sub 23 500 junto a Pedro Torrado. La embarcación española completó la prueba en 1:41.11, solo por detrás de Hungría, campeona con 1:40.02, y China, plata con 1:40.71. El dúo español resistió además la presión de Polonia, cuarta con 1:41.42, para asegurar un bronce de enorme valor en una final muy comprimida.

También tuvo premio Silvia Gago en el C4 Júnior 500. La palista isleña formó parte del barco español junto a Alba Lago, Irene Lahoz y Lucía Pizarro, que terminó tercero con un tiempo de 1:53.63. Canadá se llevó el oro con 1:50.68 y China la plata con 1:52.66, mientras que España defendió el podio por apenas 19 centésimas ante Francia.

Noticias relacionadas

Los dos resultados refuerzan el peso de la cantera arousana en el piragüismo internacional. A través del As Torres y del Náutico O Muíño, vuelven a colocar nombres propios en un campeonato del mundo y confirman el excelente momento competitivo de una generación llamada a seguir acumulando éxitos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
  2. Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
  3. Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
  4. Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
  5. Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
  8. Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»

Silvia Gago, Raúl Fernández y Pedro Torrado tocan el podio mundial

Silvia Gago, Raúl Fernández y Pedro Torrado tocan el podio mundial

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ no estará en la Escuela Naval de Marín el Día del Carmen

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ no estará en la Escuela Naval de Marín el Día del Carmen

SOS por las altas temperaturas para trabajar en Galicia: la Xunta identifica los empleos con mayor riesgo de «estrés térmico» e insta a las empresas a tomar medidas

SOS por las altas temperaturas para trabajar en Galicia: la Xunta identifica los empleos con mayor riesgo de «estrés térmico» e insta a las empresas a tomar medidas

Juzgan a un vilagarciano por un presunto delito de odio

Juzgan a un vilagarciano por un presunto delito de odio

Tres positivos y un coche a la fuga en un control de tráfico

Tres positivos y un coche a la fuga en un control de tráfico

El Arzobispado inicia el proceso de canonización de Fray Juan de Navarrete

El Arzobispado inicia el proceso de canonización de Fray Juan de Navarrete

Djokovic logra ante Safiullin su victoria 106 y supera a Roger Federer en Wimbledon

Djokovic logra ante Safiullin su victoria 106 y supera a Roger Federer en Wimbledon

Una estrategia común para O Salnés

Una estrategia común para O Salnés
Tracking Pixel Contents