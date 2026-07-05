Catoira celebra el oro mundial de Raúl Fernández

Catoira ya tiene un campeón del mundo sub 23. Raúl Fernández Busto elevó este sábado el nombre del municipio y del Club As Torres Romería Vikinga hasta lo más alto del podio internacional al imponerse en la final de C1 200 del Mundial de piragüismo que se disputa en Halifax, Canadá. A sus 18 años, el canoísta catoirense firmó una regata de enorme carácter para convertirse en una de las grandes referencias de la delegación española y en embajador del piragüismo arousano en una cita de máximo nivel.

Fernández Busto no ganó con margen para la especulación, sino con la autoridad de quien sabe manejar la presión en una final apretadísima. Cruzó la línea de meta en 41.38, apenas por delante del húngaro Gergo Rumi y del georgiano Aleksandre Tsivtsivadze, que compartieron la segunda posición con 41.57. En una prueba decidida por detalles, el palista de As Torres encontró la palada decisiva para transformar meses de trabajo en un oro mundialista con valor deportivo, simbólico y de pertenencia.

El éxito tiene también lectura de club y de territorio. Raúl Fernández Busto, está integrado en el grupo de entrenamiento del CGTD en Pontevedra. Su progresión lo ha llevado ahora a situar a Catoira en el mapa internacional de la canoa, reforzando la tradición de una comarca acostumbrada a mirar al agua como espacio de competición, esfuerzo y orgullo colectivo.

«Es mi primer oro internacional», señaló el propio Fernández tras una final en la que reconoció la dureza de la carrera y la satisfacción de imponerse en un desenlace tan ajustado. Esa medalla no será, además, su única opción en Halifax. Este domingo volverá a competir junto al vilagarciano Pedro Torrado en la final de C2 500, distancia olímpica en la que ambos lograron el pase tras ser segundos en su serie con un tiempo de 1:53.31.

La jornada también dejó otra actuación arousana de primer nivel. La grovense Valeria Oliveira y Nerea Novo, de Pontecesures, se quedaron a las puertas del podio en el C2 200 sub 23. Fueron cuartas con 46.85, a solo dos décimas del bronce de las canadienses Ruby Muhl y Charlotte Desy. El oro fue para las chinas Miao Zhang y Hongyan Yan, con 45.09, y la plata para las ucranianas Iryna Nedilko e Iryna Fedoriv, con 45.13.

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Oliveira y Novo tendrán este domingo una nueva oportunidad de pelear por las medallas en la final de C4 500 junto a Elena Gómez-Millán y Claudia Couto, del Tudense. Nerea Novo, además, también afrontará el C1 5000 relevos mixtos junto a David Olivares. Halifax mantiene así el foco sobre una generación arousana que compite sin complejos en el escenario mundial.