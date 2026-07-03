Balonmano | 2ª Autonómica
Thiago Jordan toma los mandos en el Rasoeiro
El técnico brasileño llega procedente del Asmubal Meaño
Tino Hermida
Thiago Jordan ha sido el elegido para dirigir al sénior masculino del Rasoeiro, que partirá en Segunda Autonómica tras el descenso al final de temporada. El brasileño había dirigido en los últimos años el Asmubal masculino en Segunda.
Dio el salto a España hace dos décadas. Como jugador en su posición de lateral, mantuvo durante años su conexión con Brasil, jugando con la selección brasileña de balonmano playa con la que se proclamó campeona de mundo en 2018.
Cisne, Sanxenxo y Asmubal fueron clubes a los que estuvo ligado en esta andadura, dando el salto ahora a tierra mecas. Con Jordan al frente, el Rasu afrontará la nueva temporada con el objetivo del ascenso a Primera Autonómica.
Por su parte el Asmubal, para suplir la baja de Thiago Jordan, incorporará al grovense Óscar Arosa como entrenador del equipo sénior, que también militará en Segunda Autonómica. Óscar Arosa había dirigido la pasada temporada el juvenil masculino del equipo verdinegro y, antes, había ejercido trabajando en la cantera del Reconquista vigués y del Cisne Pontevedra.
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