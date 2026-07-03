Ricardo González y Belén Díaz, entre los mejores del país

El ADC Raspa de Vilagarcía tuvo representación en el Campeonato de España de pesca submarina celebrado en Cádiz con la presencia de Belén Díaz y Ricardo González, ambos deportistas vilagarcianos y miembros del club arousano. La cita reunió a algunos de los mejores especialistas nacionales en categoría absoluta y se disputó en dos mangas en unas condiciones que terminaron marcando el desarrollo de la competición.

La visibilidad fue el gran condicionante para los participantes. En los días previos, la zona había ofrecido buenas sensaciones, con abundante pesca y mejores condiciones, pero el cambio de viento durante las jornadas oficiales dejó el agua demasiado turbia. «Había mucho pescado en esa zona, pero esos días estaba demasiado turbio y no se veía», explicó Belén Díaz, que acudía a la prueba «sin ninguna expectativa», sabedora el altísimo nivel de participantes.

La deportista del Raspa reconoce que tuvo un inicio complicado de competición. En la primera manga acabó en la décima posición, pero reaccionó en la segunda jornada para remontar hasta la sexta plaza y cerrar el campeonato en la octava posición de la clasificación general definitiva. «La primera manga fue un desastre y en la segunda pude remontar», resumió la pescadora vilagarciana tras completar su participación en aguas gaditanas en unas condiciones que no esperaba.

También firmó un papel destacado Ricardo González, que compitió en un cuadro masculino formado por 28 pescadores. El representante del ADC Raspa fue noveno en la primera jornada, mejoró hasta el séptimo puesto en la segunda manga y concluyó igualmente séptimo en la general, confirmando una actuación regular en un campeonato exigente y condicionado por el estado del mar. González cuenta a sus espaldas con una más que dilatada experiencia en la pesca submarina.

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Tras la experiencia en Cádiz, los deportistas del club vilagarciano centran ahora el calendario estival en los Open de la Copa Galicia, las próximas citas competitivas para seguir acumulando resultados en una temporada de alta exigencia.