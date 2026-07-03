Remeseiro seguirá en el Arosa tras un año «soñado»

Marcos Remeseiro continuará defendiendo la camiseta del Arosa después de una primera temporada en Vilagarcía que el propio centrocampista define como «soñada». El jugador seguirá formando parte del proyecto arlequinado en Segunda Federación tras un curso histórico, marcado por el campeonato y por el regreso del club a categoría nacional.

Remeseiro no oculta la satisfacción por haber contribuido a un éxito largamente esperado por la entidad. El futbolista valora especialmente «haber hecho al Arosa campeón tantísimos años después y devolver al club a donde tiene que estar». Su continuidad refuerza una plantilla que necesitará experiencia y carácter en una liga de máxima exigencia.

El centrocampista, con una trayectoria amplia y contrastada en Segunda Federación, asume el reto con ambición. Ve por delante una competición «complicadísima, con un grupo de muchísimo nivel», aunque asegura afrontarla «con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar y de representar al club en una categoría nacional».

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Remeseiro también pone el foco en la importancia de mantener la unión vivida la pasada temporada entre el equipo y la grada. «Esta temporada la necesitaremos todavía más, en las buenas, pero sobre todo en las malas», señala. El jugador concluye agradecido por su adaptación a Vilagarcía: «Estoy muy contento de haber venido y de cómo me acogieron desde el principio. En solo un año me siento como en casa».