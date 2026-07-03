Fútbol / 3ª RFEF
Guille López se convierte en la tercera incorporación del Céltiga
El Céltiga confirmó la incorporación de Guille López, tercer fichaje del club para el próximo curso. El portero, todavía en edad sub-23, llega procedente del Moaña, donde la pasada campaña disputó 17 partidos como titular en la que fue su segunda experiencia en categoría sénior.
Formado en las canteras del Atlántida Matamá y del Areosa, el nuevo guardameta rojiblanco destaca por su agilidad, sus reflejos bajo palos y su buen manejo con los pies, especialmente en el desplazamiento en largo, una de sus principales virtudes.
El club lo define como «un portero joven, con ambición, personalidad y mucho margen de crecimiento», llamado a aportar competencia, seguridad y proyección a la portería del Céltiga. Su juventud tendrá como contrapunto para la posición la experiencia de un Manu Táboas ya renovado.
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