Antón Pérez abre el capítulo de fichajes del Arosa desde la portería

El Arosa ya tiene su primera cara nueva para la temporada 2026/2027. El club arlequinado presentó ayer en A Lomba a Antón Pérez, portero nacido en Redondela el 10 de enero de 2006, que llega procedente del Céltiga para reforzar una de las posiciones clave. A sus 19 años, el guardameta se incorpora al proyecto vilagarciano después de haber disputado la pasada campaña 18 partidos con el conjunto de A Illa, una cifra significativa para un futbolista todavía en plena etapa de crecimiento.

Antón Pérez se formó en las categorías inferiores del Choco, club en el que dio sus primeros pasos antes de alcanzar el fútbol sénior con una precocidad notable. De hecho, debutó con el primer equipo redondelano con apenas 16 años, una experiencia que le permitió acelerar su proceso de maduración competitiva y comenzar a familiarizarse pronto con las exigencias del fútbol de adultos.

El portero llega ahora a Vilagarcía convencido de que su fichaje por el Arosa representa «una oportunidad bonita» en su carrera. El redondelano aseguró que afronta esta nueva etapa «con muchas ganas» y especialmente motivado por la posibilidad de competir en una categoría exigente, en la que entiende que el trabajo diario será determinante. «Un buen trabajo en el día a día será la clave», trasladó el futbolista en su puesta de largo como arlequinado.

Su llegada añade juventud, proyección y competencia a la portería del Arosa. Antón Pérez peleará por un puesto con Chema Leobalde, que fue titular indiscutible la pasada temporada y que ya había sido renovado. La continuidad del guardameta se suma a las de otros nombres importantes dentro de la estructura del equipo, como Concheiro, Samu Santos, Carlos Torrado e Iñaki Martínez, futbolistas que forman parte de la base sobre la que el club empieza a construir el nuevo curso.

Con la incorporación de Antón Pérez, el Arosa abre oficialmente el capítulo de fichajes y lanza el primer mensaje de planificación para una campaña en la que buscará combinar continuidad, solidez y nuevas piezas que eleven la competitividad interna de la plantilla. La apuesta por un portero joven, pero con experiencia reciente en la categoría, encaja en esa idea de reforzar el grupo sin perder de vista el margen de crecimiento.

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Por otra parte, la actualidad arlequinada también pasará esta semana por su cantera. Hoy viernes, a partir de las 19.30 horas, el Manuel Jiménez acogerá la Gala de Fin de Temporada del Fútbol Base del Arosa, una cita con la que el club despedirá el curso de sus categorías inferiores y reconocerá el trabajo realizado durante los últimos meses.