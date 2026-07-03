Anna Cruz enaltece el Campus EncestaRías

El Campus EncestaRías vivió este viernes una de las jornadas más especiales de su edición con la presencia de Anna Cruz, estrella invitada de un evento que reúne esta semana a 115 campers entre Vilagarcía y Vilanova. La exjugadora internacional, campeona de la WNBA y de la Euroliga, además de multimedallista con la selección española, compartió pista, conversaciones y momentos de aprendizaje con los niños y niñas participantes en el primer turno.

La mañana tuvo como uno de sus actos centrales la foto oficial en el pabellón Sara Gómez, presidida por una jugadora que forma parte de la historia reciente del baloncesto español y que cuenta en su palmarés con una plata mundial y una plata olímpica. Su presencia refuerza la dimensión formativa y emocional de un campus que busca acercar a los más jóvenes referentes de primer nivel.

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El EncestaRías clausurará este sábado por la mañana, en las instalaciones de Fexdega, la primera semana de actividad. Será el cierre de un turno marcado por el trabajo técnico, la convivencia y las actividades paralelas que completan la experiencia más allá de la pista. La actividad, sin embargo, tendrá continuidad la próxima semana con un segundo turno en el que participarán alrededor de 80 niños y niñas. Todos ellos trabajarán con un cuadro de entrenadores internacional y de primer nivel, en una propuesta que combina mejora deportiva, convivencia y valores vinculados al baloncesto.