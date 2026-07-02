Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena por Violación a Xabier RonErrores PAU extraordinariaAlerta Roja Calor PontevedraGallegos lista ForbesGelka madre solteraCamiseta Celta
instagramlinkedin

Piragüismo

La flota arousana muestra su talento en aguas de Halifax

El vilagarciano Pedro Torrado y Valeria Oliveira encabezan una expedición que reúne a seis arousanos sub-23 y juveniles

Raúl Fernández y Pedro Torrado en el campo de regatas de Halifax.

Raúl Fernández y Pedro Torrado en el campo de regatas de Halifax. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. A.

Arousa

El piragüismo arousano vuelve na ser protagonista en una cita internacional este año. La cita en concreto es el Campeonato del Mundo sub-23 y júnior que se disputa en aguas del Lago Banook, en la localidad canadiense de Halifax, a donde se han desplazado seis palistas arousanos, cuatro sub-23 y dos juveniles. En el día de ayer ya comenzaron las primeras series clasificatorias, con una buena noticia para la juvenil del Náutico O Muíño de Ribadumia, Silvia Gago, que lograba la clasificación directa para la final del C-2 500, en compañía de Lucía Pizarro (Piragüismo Aranjuez) al finalizar en la segunda posición de su serie, tras la pareja canadiense.

La meañesa del Verducido, Lorena Pérez Chan, lograba el pase a la semifinal del K-4 500, en compañía de Telma Trinidad, Iris Corredoira y Candela Alonso, al finalizar su embarcación en la cuarta plaza de su serie. También correrá la semifinal el catoirense Raúl Fernández en el C-1 200, después de verse perjudicado por una salida nula y acabar séptimo en la repetición. Al cierre de esta edición, también estaba prevista la participación de Pedro Torrado, del As Torres Romaría Vikinga, en el C-1 1.000.

Para la jornada de hoy, la joven Silvia Gago volverá a competir en el C-1 200, al igual que los dos palistas del As Torres Romaría Vikinga, que formarán el C-2 500 sub-23, mientras que Lorena Pérez Chan saldrá al agua en compañía de Iris Corredoira para afrontar el K-2 júnior.

Mañana, la del Náutico O Muíño de Ribadumia tendrá que afrontar la final del C-2 500, mientras, mientras que Raúl Fernández participará en la semifinal del C-1 200 a la búsqueda de un puesto en la gran final. Junto a su compañero Pedro Torrado, participará en el C-4 500.

El sábado será el turno de Valeria Oliveira, la grovense del Poio, y Nerea Novo, la palista del Náutico de Pontecesures, que harán fareja en la final del C-2 200 sub-23.

Noticias relacionadas

La última jornada incluirá los c-4 femeninos, con presencia arousana en el juvenil (Silvia Gago) y en el sub-23 (Valeria Oliveira y Nerea Novo). Tanto Gago como Novo serán las encargadas de despedir el Mundial de Halifax al participar en la prueba de C-1 5.000 relevos en las categorías júnior y sub-23 respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  2. Espectacular accidente con heridos en la AP-9 con dos furgonetas y un camión implicados
  3. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  4. El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
  5. Habla Wang Xiaoqiu, presidente de SAIC Motor: «Con la fábrica de España evitamos los aranceles de importación y de carbono de la UE»
  6. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  7. Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
  8. Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz después de un «disparo» en la subestación de Barbaña

Nevenka Fernández, la dignidad de todas

Nevenka Fernández, la dignidad de todas

Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense

Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense

La británica Sentinel renueva el contrato de los tres patrulleros de la EFCA por 75 millones de euros

La británica Sentinel renueva el contrato de los tres patrulleros de la EFCA por 75 millones de euros

El alquiler aporta 1.145 millones a los bolsillos de propietarios gallegos

El alquiler aporta 1.145 millones a los bolsillos de propietarios gallegos

La mancomunidad de Ourense estrena la brigada forestal

Nigrán aprueba el Plan Xeral tras 19 años de tramitación y tensiones

Nigrán aprueba el Plan Xeral tras 19 años de tramitación y tensiones

El uso de móviles como herramienta educativa se desploma en los institutos gallegos tras las regulaciones de la Xunta

El uso de móviles como herramienta educativa se desploma en los institutos gallegos tras las regulaciones de la Xunta

La resistencia está en Europa

La resistencia está en Europa
Tracking Pixel Contents