La flota arousana muestra su talento en aguas de Halifax

El piragüismo arousano vuelve na ser protagonista en una cita internacional este año. La cita en concreto es el Campeonato del Mundo sub-23 y júnior que se disputa en aguas del Lago Banook, en la localidad canadiense de Halifax, a donde se han desplazado seis palistas arousanos, cuatro sub-23 y dos juveniles. En el día de ayer ya comenzaron las primeras series clasificatorias, con una buena noticia para la juvenil del Náutico O Muíño de Ribadumia, Silvia Gago, que lograba la clasificación directa para la final del C-2 500, en compañía de Lucía Pizarro (Piragüismo Aranjuez) al finalizar en la segunda posición de su serie, tras la pareja canadiense.

La meañesa del Verducido, Lorena Pérez Chan, lograba el pase a la semifinal del K-4 500, en compañía de Telma Trinidad, Iris Corredoira y Candela Alonso, al finalizar su embarcación en la cuarta plaza de su serie. También correrá la semifinal el catoirense Raúl Fernández en el C-1 200, después de verse perjudicado por una salida nula y acabar séptimo en la repetición. Al cierre de esta edición, también estaba prevista la participación de Pedro Torrado, del As Torres Romaría Vikinga, en el C-1 1.000.

Para la jornada de hoy, la joven Silvia Gago volverá a competir en el C-1 200, al igual que los dos palistas del As Torres Romaría Vikinga, que formarán el C-2 500 sub-23, mientras que Lorena Pérez Chan saldrá al agua en compañía de Iris Corredoira para afrontar el K-2 júnior.

Mañana, la del Náutico O Muíño de Ribadumia tendrá que afrontar la final del C-2 500, mientras, mientras que Raúl Fernández participará en la semifinal del C-1 200 a la búsqueda de un puesto en la gran final. Junto a su compañero Pedro Torrado, participará en el C-4 500.

El sábado será el turno de Valeria Oliveira, la grovense del Poio, y Nerea Novo, la palista del Náutico de Pontecesures, que harán fareja en la final del C-2 200 sub-23.

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La última jornada incluirá los c-4 femeninos, con presencia arousana en el juvenil (Silvia Gago) y en el sub-23 (Valeria Oliveira y Nerea Novo). Tanto Gago como Novo serán las encargadas de despedir el Mundial de Halifax al participar en la prueba de C-1 5.000 relevos en las categorías júnior y sub-23 respectivamente.