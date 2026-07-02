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Fútbol

El Arosa renueva a Iñaki y el Céltiga ficha al japonés Ginzo

El mediocentro cumplirá su quinta temporada en la casa arlequinada tras lograr el ansiado ascenso a la Segunda RFEF

El club celebra su asamblea el día 12

Iñaki Martínez anota uno de los tantos que supondría el ascenso para el Arosa.

Iñaki Martínez anota uno de los tantos que supondría el ascenso para el Arosa. / Noé Parga

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Adolfo Gago

Vilagarcía

Fue el autor de uno de los goles de la remontada contra el Céltiga que dio el ascenso a 2ª RFEF y es uno de los jugadores que acumula un mayor número de partidos con la elástica arlequinada de esa plantilla. Iñaki Martínez volverá a formar parte de la plantilla arlequinada en la experiencia que el club va a afrontar en la 2ª RFEF tras renovar una temporada más.

El propio jugador reconoce que Vilagarcía se ha convertido en su casa y ya tiene la vista puesta en la próxima temporada, que «se antoja complicada, y más viendo los viajes que tendremos que realizar, pero los retos están para superarlos y creo que estamos con mucha ilusión para afrontarlos. Iñaki Martínez se suma así a otros jugadores como Concheiro, Samu Santos o Chema que van a partir con el objetivo de alcanzar la permanencia cuanto antes.

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Mientras el Arosa anuncia renovaciones, una categoría más abajo, el Céltiga presentaba ayer a su segundo fichaje. Se trata del japonés Ginzo Nunokawa, de 20 años y que llega a A Illa procedente dcel Gran Peña, en le que militó la pasada campaña. Ginzo destaca por su gran nivel técnico y su polivalencia, pudiendo actuar por ambas bandas, e incluso, por zonas interiores. Desde el club destacan su capacidad para romper líneas, dar profundidad al equipo y su facilidad para asociarse con compañeros. El jugador japonés se convierte en el segundo fichaje del club para la próxima campaña después del delantero Facu Mreyra.

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