Fútbol
El Arosa renueva a Iñaki y el Céltiga ficha al japonés Ginzo
El mediocentro cumplirá su quinta temporada en la casa arlequinada tras lograr el ansiado ascenso a la Segunda RFEF
El club celebra su asamblea el día 12
Fue el autor de uno de los goles de la remontada contra el Céltiga que dio el ascenso a 2ª RFEF y es uno de los jugadores que acumula un mayor número de partidos con la elástica arlequinada de esa plantilla. Iñaki Martínez volverá a formar parte de la plantilla arlequinada en la experiencia que el club va a afrontar en la 2ª RFEF tras renovar una temporada más.
El propio jugador reconoce que Vilagarcía se ha convertido en su casa y ya tiene la vista puesta en la próxima temporada, que «se antoja complicada, y más viendo los viajes que tendremos que realizar, pero los retos están para superarlos y creo que estamos con mucha ilusión para afrontarlos. Iñaki Martínez se suma así a otros jugadores como Concheiro, Samu Santos o Chema que van a partir con el objetivo de alcanzar la permanencia cuanto antes.
Mientras el Arosa anuncia renovaciones, una categoría más abajo, el Céltiga presentaba ayer a su segundo fichaje. Se trata del japonés Ginzo Nunokawa, de 20 años y que llega a A Illa procedente dcel Gran Peña, en le que militó la pasada campaña. Ginzo destaca por su gran nivel técnico y su polivalencia, pudiendo actuar por ambas bandas, e incluso, por zonas interiores. Desde el club destacan su capacidad para romper líneas, dar profundidad al equipo y su facilidad para asociarse con compañeros. El jugador japonés se convierte en el segundo fichaje del club para la próxima campaña después del delantero Facu Mreyra.
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